Маршрут следования поезда 726Щ Курск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Курск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Курск
16:56
0 км.
0 ч. 0 мин.
Золотухино
17:19
17:20
38 км.
0 ч. 23 мин.
Поныри
17:38
17:39
64 км.
0 ч. 42 мин.
Малоархангельск
17:46
17:47
71 км.
0 ч. 50 мин.
Глазуновка
17:58
17:59
83 км.
1 ч. 2 мин.
Змиевка
18:12
18:13
101 км.
1 ч. 16 мин.
Орел
18:38
18:40
140 км.
1 ч. 42 мин.
Мценск
19:08
19:09
186 км.
2 ч. 12 мин.
Скуратово
19:34
19:35
229 км.
2 ч. 38 мин.
Ясная Поляна
20:20
20:21
297 км.
3 ч. 24 мин.
Тула
Московский Вокзал
20:31
20:33
308 км.
3 ч. 35 мин.
Серпухов
21:28
21:30
390 км.
4 ч. 32 мин.
Москва
Курский Вокзал
22:48
482 км.
5 ч. 52 мин.
