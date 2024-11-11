23:10
11 ч. 30 мин.
10:40
8
Маршрут следования поезда 245М Москва — Старый Оскол на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Старый Оскол с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
23:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тула
Московский Вокзал
01:42
01:46
173 км.
2 ч. 32 мин.
Орел
03:54
04:00
339 км.
4 ч. 44 мин.
Курск
05:45
06:05
475 км.
6 ч. 35 мин.
Ржава
07:20
08:08
540 км.
8 ч. 10 мин.
Кривецкая
08:48
08:50
568 км.
9 ч. 38 мин.
Губкин
09:45
09:50
603 км.
10 ч. 35 мин.
Старый Оскол
10:40
622 км.
11 ч. 30 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Мне поездка очень понравилась. Поезд современный, не старый. В вагоне было тепло, проводницы были вежливыми и делали свою работу хорошо. Постоянно была горячая вода, поэтому можно было в любой момент попить чая или кофе.
Здравствуйте! Поездка лично для меня была практически идеальной. Во-первых было очень круто, потому что выдали новое постельное белье. Во-вторых в вагоне было идеально чисто, никакого песка или еще чего-то. Плюс по дороге несколько раз подметали и убирали влажной тряпкой.
Спасибо за поездку, я в итоге осталась очень довольна. Вежливый персонал. Поезд приехал без опозданий и вовремя. Внутри было тепло и уютно. Только освещение немного подводило, читать книгу было не очень удобно.
В поезде отсутствовали биотуалеты. За такие деньги как стоит билет на мой взгляд они давно уже должны были стоять. Проводница не помогла занести багаж в поезд, хотя помоему они должны это делать и это входит в их обязанности.
Отличный состав и приятные проводники. В поезде чисто, уютно, убрано. Людей ехало мало, я один в купе, как барон ехал. Благодарю за сервис.