Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 744В Белгород — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 744В Белгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
04:28
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ржава
05:21
05:23
71 км.
0 ч. 53 мин.
Курск
06:14
06:17
136 км.
1 ч. 46 мин.
Поныри
06:55
06:56
199 км.
2 ч. 27 мин.
Глазуновка
07:12
07:13
218 км.
2 ч. 44 мин.
Змиевка
07:26
07:27
236 км.
2 ч. 58 мин.
Орел
07:51
07:54
275 км.
3 ч. 23 мин.
Мценск
08:23
08:25
321 км.
3 ч. 55 мин.
Скуратово
08:49
08:50
364 км.
4 ч. 21 мин.
Тула
Московский Вокзал
09:43
09:45
443 км.
5 ч. 15 мин.
Серпухов
10:40
10:42
525 км.
6 ч. 12 мин.
Москва
Курский Вокзал
12:01
617 км.
7 ч. 33 мин.
