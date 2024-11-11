Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 284Ч Курск — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Маршрут следования поезда 284Ч Курск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Курск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Курск
10:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Свобода
10:55
10:57
23 км.
0 ч. 25 мин.
Золотухино
11:13
11:15
38 км.
0 ч. 43 мин.
Поныри
11:38
11:40
64 км.
1 ч. 8 мин.
Малоархангельск
11:49
11:51
71 км.
1 ч. 19 мин.
Глазуновка
12:06
12:08
83 км.
1 ч. 36 мин.
Змиевка
12:23
12:25
101 км.
1 ч. 53 мин.
Орел
12:57
13:03
140 км.
2 ч. 27 мин.
Мценск
13:44
13:46
186 км.
3 ч. 14 мин.
Чернь
14:06
14:08
207 км.
3 ч. 36 мин.
Скуратово
14:25
14:27
228 км.
3 ч. 55 мин.
Плавск
14:47
15:02
252 км.
4 ч. 17 мин.
Щекино
15:35
15:37
287 км.
5 ч. 5 мин.
Тула
Московский Вокзал
15:58
16:02
308 км.
5 ч. 28 мин.
Москва
Курский Вокзал
18:56
481 км.
8 ч. 26 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Хороший поезд. Вообще не стоит на остановках как другие поезда по пол часа. Проводница хорошая. Вагоны староватые.
Спасибо за комфортную поездку. В туалете было немного грязновато. И от соседа неприятно несло хроническим перегаром с луком.
Комфортный поезд. Покупала билет через интернет. Все прошло хорошо. Пожелания: делать почаще уборку, потому что за все время поездки никто ничего не убирал. И в коридоре было много песка который принесли пассажиры.
Возил отца в больницу. Поезд шатается и качается на некоторых участках очень сильно. Неудобные туалеты. Мало места чтобы развернуться.
Нормальный поезд. Ничего лишнего. Только мало розеток. На вагон было всего 2 розетки, в которых торчали удлинители. И около них куча людей с зарядками.