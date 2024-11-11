Маршрут следования и продажа билетов
Расписание поезда Москва — Белгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
06:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тула
Московский Вокзал
08:45
08:47
173 км.
1 ч. 55 мин.
Орел
10:30
10:34
339 км.
3 ч. 40 мин.
Курск
11:59
12:03
475 км.
5 ч. 9 мин.
Ржава
12:53
12:55
540 км.
6 ч. 3 мин.
Белгород
13:50
611 км.
7 ч. 0 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Спасибо отдельное проводнице Алле, которая всю дорогу работала для пассажиров. Очень приятно видеть что есть такие светлые люди, которые действительно хотят помочь пассажирам и сделать их поездку замечательной.
Люблю современные технологии. Не нужно распечатывать билеты, купил через интернет без каких-то очередей и показал при посадке прямо с телефона. Минимум проблем.
Ехала в 5 вагоне. Спасибо большое проводнику Игрою за чистоту, заботу и хорошее отношение к пассажирам. Безотказный проводник. Очень довольна поездкой.
Ехал в плацкарте. Конечно не сравнить с купе, так как это небо и земля. Но все равно очень доволен самой поездкой. Потому что видно что медленно но по чуть чуть улучшаются условия проезда и уровень поездов.
Очень напрягал маленькая собачка карманная которая у пассажирки недалеко от меня постоянно тявкала и мешала нормально расслабиться. Хотелось бы чтобы пассажиры с животными ездили где-нибудь в отдельных вагонах.