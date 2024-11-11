Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 241М Москва — Белгород. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Маршрут следования поезда 241М Москва — Белгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Белгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
09:44
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тула
Московский Вокзал
15:08
16:00
171 км.
5 ч. 24 мин.
Стальной Конь
18:02
18:19
331 км.
8 ч. 18 мин.
Орел
18:31
19:11
337 км.
8 ч. 47 мин.
Курск
20:59
21:30
473 км.
11 ч. 15 мин.
Белгород
23:40
604 км.
13 ч. 56 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Такое только в России может быть. Сели, поехали, едем и тут оказывается, что в нашем вагоне ВООБЩЕ не работает свет. Причем нас об этом никто не предупредил заранее, но видно было что проблема не нова и все об этом знают. Так до конечной в потемках и ехали.!!! Никакой компенсации, как вы понимаете, не было и в помине.
Старый поезд и старые вагоны. Проводницы студентки, но стараются. Делали все медленно и тщательно. Не сказала бы что я в восторге от такой поездки, но ехать можно было.
Сначала если было тепло. Потом стало жутко холодно, как итог ребенок заболел ангиной и слег на неделю, я на больничный с ним. Все из-за кондиционера, который нельзя ничем закрыть и никак отрегулировать!
Поездка прошла отлично. Проводницы были вежливыми и терпеливыми. Внутри вагона чисто и приятно, пыли не было. Один раз даже делали уборку
Всем привет! Ехала на нем в купе 6 вагон. Ехать было очень комфортно. Проводницы заботливые девушки. Я готовилась к тому, что будет СИЛЬНО хуже, но поездка превзошла все мои ожидания)))))