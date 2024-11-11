Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 236В Белгород — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Белгород — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Белгород
19:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прохоровка
20:13
20:15
49 км.
0 ч. 48 мин.
Ржава
20:35
20:37
71 км.
1 ч. 10 мин.
Солнцево
20:58
21:00
91 км.
1 ч. 33 мин.
Курск
21:45
22:01
142 км.
2 ч. 20 мин.
Поныри
22:50
22:52
205 км.
3 ч. 25 мин.
Орел
00:14
00:18
279 км.
4 ч. 49 мин.
Тула
Московский Вокзал
02:32
02:56
445 км.
7 ч. 7 мин.
Москва
Курский Вокзал
06:00
618 км.
10 ч. 35 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Полный позор ехать на таком поезде. Если проводницы не научатся нормально наводить порядок и мыть туалеты, мы никуда не доедем такими темпами. Если какой-то турист решит поехать этим поездом, я со стыда сгорю.
Противные туалеты, которые не мылись совсем. Заходишь и задыхаешься, Еще и не био, а обычные. Все падает на рельсы. Вот так и живем, кто-то спутники запускает, а кто-то до сих пор на дорогу гадит, по которой сам и ездит потом.
Дряхлый состав, который требует замены. Проводницы это понимают но ничего сделать не могут. Некоторые двери в купе в принципе не закрываются, на трогании-разгое открываются сами. Хоть бы какую защелку поставили.
Спасибо проводнице Елене за приятную поездку. Вагон был не новый, но отношение к пассажирам очень порадовало. Я ехала с дочкой и нам все понравилось.
Если бы не пьяный контингент которого угораздило ехать почему-то именно В МОЕМ вагоне, то было бы все нормально. Мне как всегда «везет» с такими ситуацияим и эта поездка не оказалась исключением.