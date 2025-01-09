Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 214Х Курск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Курск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Курск
04:04
0 км.
0 ч. 0 мин.
Орел
05:44
05:49
136 км.
1 ч. 40 мин.
Тула
Московский Вокзал
08:00
08:37
302 км.
3 ч. 56 мин.
Калуга 1
10:40
11:20
393 км.
6 ч. 36 мин.
Москва
Киевский Вокзал
14:00
550 км.
9 ч. 56 мин.
