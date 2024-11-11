Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 235Х Москва — Белгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Белгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
19:42
0 км.
0 ч. 0 мин.
Столбовая
21:08
21:27
57 км.
1 ч. 26 мин.
Тула
Московский Вокзал
22:56
23:00
173 км.
3 ч. 14 мин.
Мценск
00:34
00:36
293 км.
4 ч. 52 мин.
Орел
01:19
01:23
339 км.
5 ч. 37 мин.
Поныри
02:27
02:29
413 км.
6 ч. 45 мин.
Курск
03:22
03:37
476 км.
7 ч. 40 мин.
Солнцево
04:20
04:22
527 км.
8 ч. 38 мин.
Ржава
04:44
04:46
547 км.
9 ч. 2 мин.
Прохоровка
05:07
05:09
569 км.
9 ч. 25 мин.
Белгород
06:00
618 км.
10 ч. 18 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд не понравился. В умывальнике не было воды вообще. Мыла тоже. Туалет плохо смывал. Вагон сам по себе очень старый, двери стучат и еле закрываются. Печаль беда.
Проводницы стараются сделать поездку комфортной и приятной для пассажиров, это видно. Но все положительное впечатление просто разваливается о то, что вагон допотопный и старый. Когда мы уже увидим на железных дорогах России современные составы, которые уже лет 40 как ездят в соседнем Китае?
Люблю этот поезд за то, что почти все время едешь ночью и сама поездка не замечается. Пришел в вагон, лег, заснул, проснулся и уже на месте. Очень удобно.
Из окна дуло сильно и не завешивалась шторка. Ночью не смог нормально из—за этого света и холода выспаться. Ночью почему-то периодически включался свет не с того ни с сего. Опять же – не на остановках а так сам по себе.
Добрый день. Ехала на этом поезде в октябре 2021 года. 7 вагон воде бы был. Обычный поезд, не сказала бы что очень комфортный, потому что вагоны старые и в тамбуре немного пахло сыростью. На улице было дождливо, полагаю что где-то что- то протекало.