Маршрут следования поезда 737В Москва — Белгород на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Белгород с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
15:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тула
Московский Вокзал
17:55
17:57
173 км.
2 ч. 0 мин.
Орел
19:40
19:44
339 км.
3 ч. 45 мин.
Курск
21:10
21:14
475 км.
5 ч. 15 мин.
Белгород
22:55
606 км.
7 ч. 0 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Добрый день. Поезд очень неплохой. Едет быстро и по расписанию. Считаю, что нужно немного получше убирать вагоны потому что на полу было много песка и пыли. Проводницы хорошие.
Брал плацкарт и пожалел. Нужно было брать купе. Ехал рядом мужик какой-то вонючий. Как будто пару месяцев не мылся. Было очень неприятно.
Хорошо что брала с собой дополнительную одежду, к вечеру похолодало и пришлось переодеться в теплую одежду.
Вагоны не подготовлены для того чтобы перевозить молодых мам с детьми. В поезде даже нет места чтобы можно было покормить младенца. Считаю что такого быть не должно.
Поезд отличный. Персонал приветливый. Не навязывается. Жаль что для некоторых пассажиров не понятно что распивать спиртные напитки в поезде запрещено. Все равно колдырят.