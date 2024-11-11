Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 141М Курск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Курск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Курск
18:23
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рышково
18:42
18:44
12 км.
0 ч. 19 мин.
Курчатов
19:20
19:25
45 км.
0 ч. 57 мин.
Льгов-Киевский
19:56
20:11
71 км.
1 ч. 33 мин.
Конышевка
20:49
20:51
93 км.
2 ч. 26 мин.
Соковнинка
21:03
21:05
103 км.
2 ч. 40 мин.
Арбузово
21:20
21:22
117 км.
2 ч. 57 мин.
Снижа
21:37
21:39
129 км.
3 ч. 14 мин.
Остапово
22:03
22:05
152 км.
3 ч. 40 мин.
Михайлов Рудник
22:19
22:27
161 км.
3 ч. 56 мин.
Курбакинская
22:44
22:46
175 км.
4 ч. 21 мин.
Кромы
23:16
23:18
205 км.
4 ч. 53 мин.
Лужки Орловские
23:52
23:55
240 км.
5 ч. 29 мин.
Орел
00:07
00:47
245 км.
5 ч. 44 мин.
Мценск
01:25
01:30
291 км.
7 ч. 2 мин.
Чернь
01:49
01:51
312 км.
7 ч. 26 мин.
Скуратово
02:08
02:10
333 км.
7 ч. 45 мин.
Плавск
02:29
02:31
357 км.
8 ч. 6 мин.
Щекино
02:59
03:01
392 км.
8 ч. 36 мин.
Ясная Поляна
03:11
03:13
402 км.
8 ч. 48 мин.
Тула
Московский Вокзал
03:25
03:29
413 км.
9 ч. 2 мин.
Москва
Восточный Вокзал
06:21
586 км.
11 ч. 58 мин.
