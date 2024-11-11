Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 720М Орел — Москва.
Маршрут следования поезда 720М Орел — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Орел — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Орел
07:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Мценск
07:34
07:36
46 км.
0 ч. 34 мин.
Скуратово
08:01
08:03
89 км.
1 ч. 1 мин.
Тула
Московский Вокзал
08:56
08:58
168 км.
1 ч. 56 мин.
Серпухов
09:53
09:55
250 км.
2 ч. 53 мин.
Москва
Курский Вокзал
11:10
342 км.
4 ч. 10 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Почему билеты на выходные дни поднимаются в цене в два раза если билет стоит 790р а в выходные 2500р
Поезд очень востребованный поэтому советую покупать билеты заранее потому что за пару дней до отьезда может и не быть. Очень хорошее впечатление от поездки.
Поезд быстрый и едет как по часам на каждой остановке. Всегда беру на него билеты, так как лучшего в этом направлении не знаю. Считаю что можно пустить еще больше поездов в этом направлении.
И цены хорошие и поезд едет по расписанию и очень быстро. Проводницы показывают высокий уровень обслуживания. Самое важное для меня то что не особо дорого стоит и по кошельку не сильно бьет.
Что сказать. Пассажиры с большим количеством невоспитанных детей вообще испортили общее впечатление от поездки. Потому что хочется чтобы поездка была спокойной, а дети носятся и не дают нормально расслабиться и вздремнуть.
Обслуживание проводниц находится на высочайшем уровне. В общей сложности я ездила на этом поезде уже 4 раза и ни разу не было каких-то казусов. Супер!!!!!!!!!