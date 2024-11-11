Маршрут следования поезда 721Ч Москва — Курск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Курск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
16:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Серпухов
17:57
17:59
92 км.
1 ч. 22 мин.
Тула
Московский Вокзал
18:53
18:55
174 км.
2 ч. 18 мин.
Скуратово
19:44
19:45
253 км.
3 ч. 9 мин.
Мценск
20:10
20:11
296 км.
3 ч. 35 мин.
Орел
20:39
20:43
342 км.
4 ч. 4 мин.
Змиевка
21:06
21:07
381 км.
4 ч. 31 мин.
Глазуновка
21:21
21:22
399 км.
4 ч. 46 мин.
Малоархангельск
21:34
21:35
411 км.
4 ч. 59 мин.
Поныри
21:42
21:43
418 км.
5 ч. 7 мин.
Золотухино
22:01
22:02
444 км.
5 ч. 26 мин.
Курск
22:28
482 км.
5 ч. 53 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Что можно добавить, когда все было для меня идеально? Вообще добавить нечего. Могу лишь отметить что не впервые еду на этом поезде и всегда наслаждаюсь поездкой. Если думаете брать его или нет – берите однозначно.
Туалеты регулярно моются, мусорки выбрасываются и меняются почти на каждой станции. Обслуживание и сервис просто не сравнить с тем, что творится в некоторых поездах местных направлений. Один раз я в таком поезде тараканов даже нашла. Здесь же полный комфорт.
Быстро. Удобно. Комфортно. Поезд 5+
В вагоне было много нерусских которые громко разговаривали на своем языке.
Ехал в ноябре 2021. Поезд для меня идеальный. Потому что ты просто садишься и кайфуешь. Едет быстро, ни разу не опаздывал за все время как я на нем ездил. Могу рекомендовать.
В туалете всегда опрятно, есть бумага, на полу нет воды. Супер!