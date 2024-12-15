Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 725Щ Москва — Курск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 725Щ Москва — Курск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Курск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
08:46
0 км.
0 ч. 0 мин.
Серпухов
10:06
10:08
92 км.
1 ч. 20 мин.
Тула
Московский Вокзал
11:03
11:05
174 км.
2 ч. 17 мин.
Ясная Поляна
11:15
11:16
185 км.
2 ч. 29 мин.
Скуратово
11:58
11:59
253 км.
3 ч. 12 мин.
Мценск
12:26
12:28
296 км.
3 ч. 40 мин.
Орел
12:58
13:01
342 км.
4 ч. 12 мин.
Змиевка
13:22
13:23
381 км.
4 ч. 36 мин.
Глазуновка
13:36
13:37
399 км.
4 ч. 50 мин.
Малоархангельск
13:48
13:49
411 км.
5 ч. 2 мин.
Поныри
13:57
13:58
418 км.
5 ч. 11 мин.
Золотухино
14:15
14:16
444 км.
5 ч. 29 мин.
Курск
14:40
482 км.
5 ч. 54 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Курск Распечатать расписание поезда