05:25
16 ч. 30 мин.
21:55
Маршрут следования поезда 204Щ Орел — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Орел — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Орел
05:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Мценск
06:03
06:05
46 км.
0 ч. 38 мин.
Плавск
06:51
06:52
113 км.
1 ч. 26 мин.
Щекино
07:20
07:21
148 км.
1 ч. 55 мин.
Тула
Московский Вокзал
07:40
08:17
169 км.
2 ч. 15 мин.
Москва
Восточный Вокзал
11:41
11:56
342 км.
6 ч. 16 мин.
Тверь
15:35
15:37
504 км.
10 ч. 10 мин.
Спирово
16:29
16:30
588 км.
11 ч. 4 мин.
Бологое-Московское
17:17
17:49
663 км.
11 ч. 52 мин.
Окуловка
18:37
18:38
733 км.
13 ч. 12 мин.
Малая Вишера
19:51
19:52
814 км.
14 ч. 26 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
21:55
974 км.
16 ч. 30 мин.
