Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 556М Смоленск — Адлер. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 556М Смоленск — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Смоленск — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Смоленск
Центральный
01:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рябцево
01:57
02:00
26 км.
0 ч. 47 мин.
Починок
02:34
02:36
52 км.
1 ч. 24 мин.
Козловка
03:21
03:28
104 км.
2 ч. 11 мин.
Рославль 1
03:38
03:43
108 км.
2 ч. 28 мин.
Брянск Орловский
08:21
09:19
234 км.
7 ч. 11 мин.
Лужки Орловские
12:50
13:23
352 км.
11 ч. 40 мин.
Елец
17:16
17:46
519 км.
16 ч. 6 мин.
Липецк
19:26
20:00
589 км.
18 ч. 16 мин.
Придача
Воронеж-Южный
23:00
23:05
700 км.
21 ч. 50 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
00:12
00:16
775 км.
23 ч. 2 мин.
Россошь
01:55
02:30
863 км.
1 д. 0 ч. 45 мин.
Чертково
04:08
04:10
960 км.
1 д. 2 ч. 58 мин.
Миллерово
05:01
05:03
1013 км.
1 д. 3 ч. 51 мин.
Каменская
05:57
05:59
1079 км.
1 д. 4 ч. 47 мин.
Лихая
06:22
06:42
1098 км.
1 д. 5 ч. 12 мин.
Сулин
07:26
07:28
1129 км.
1 д. 6 ч. 16 мин.
Шахтная
07:54
07:56
1147 км.
1 д. 6 ч. 44 мин.
Новочеркасск
08:35
08:37
1183 км.
1 д. 7 ч. 25 мин.
Ростов
Главный
09:32
09:49
1221 км.
1 д. 8 ч. 22 мин.
Староминская-Тимашевск
11:06
11:08
1312 км.
1 д. 9 ч. 56 мин.
Каневская
11:47
11:49
1359 км.
1 д. 10 ч. 37 мин.
Брюховецкая
12:20
12:22
1391 км.
1 д. 11 ч. 10 мин.
Краснодар 1
14:30
14:35
1477 км.
1 д. 13 ч. 20 мин.
Горячий Ключ
15:31
16:06
1519 км.
1 д. 14 ч. 21 мин.
Туапсе
17:57
18:10
1580 км.
1 д. 16 ч. 47 мин.
Лазаревская
18:52
18:55
1607 км.
1 д. 17 ч. 42 мин.
Лоо
20:11
20:13
1639 км.
1 д. 19 ч. 1 мин.
Сочи
20:36
20:45
1655 км.
1 д. 19 ч. 26 мин.
Хоста
21:03
21:05
1668 км.
1 д. 19 ч. 53 мин.
Адлер
21:16
1676 км.
1 д. 20 ч. 6 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Смоленск → Адлер Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
я довольна поездкой. Проводник был очень внимательный и учтивый молодо человек. Когда совершала посадку ночью – все показал и рассказал. Помог поднять багаж в вагон. Я осталась очень довольна!!
В вагоне в туалете была в полу дырка из которой поддувало. Учитывая что за окном было минус 10 было не очень комфортно.
Поезд очень теплый и чистый. Проводницы доброжелательные девушки. Стараются, убирают, это видно. Добродушные такие хохотушки)
Претензий не имею. Ввагон заслуживает уважения. Чистота и все остальное на уровне. Брал купе.
Если бы не хамоватые соседи я думаю что все было бы намного лучше, чем оно было на самом деле. Не давали нормально поспать в процессе поездки, постоянно выясняли отношения с помощью какой-то нецензурной брани.