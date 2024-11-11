Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 233Щ Москва — Курск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 233Щ Москва — Курск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Курск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
21:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Балабаново
22:30
22:32
84 км.
1 ч. 25 мин.
Обнинское
22:42
22:44
94 км.
1 ч. 37 мин.
Малоярославец
22:58
23:00
106 км.
1 ч. 53 мин.
Калуга 1
23:50
00:25
160 км.
2 ч. 45 мин.
Алексин
01:23
01:25
211 км.
4 ч. 18 мин.
Тула
Московский Вокзал
02:53
03:28
257 км.
5 ч. 48 мин.
Мценск
04:57
04:59
377 км.
7 ч. 52 мин.
Орел
05:40
06:11
423 км.
8 ч. 35 мин.
Курск
07:51
559 км.
10 ч. 46 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Курск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехал в сидячем вагоне. Сидения не удобные. После поезда весь день потом спина болела. Хотелось бы, чтобы руководство железной дроги задумалось над тем, что в этих вагонах (сидячих) едет больше пассажиров, чем в других вагонах. Поэтому душно становится буквально с первого часа езды. И постоянно приходится открывать-закрывать форточки, потому что во время езды если откроешь – сильно дует. Или вентиляцию нормальную продумайте, или кондиционеры поставьте.
Очень не нравится, что приходится по 30-40 минут стоять и ждать в крупных городах на станциях. Неужели нельзя сократить время стоянки хотя бы до 10 минут?
Здравствуйте! В вагоне было почти нереально спать! Очень жарко и душно! Такое чувство что кондиционер периодически выключали. Хотелось бы чтобы можно было автоматически поставить поддержание определенной температуры.
Нифигасебе у вас чай сколько стоит!!!! 50 рублей да еще и без сахара! Цены просто конские, чтобы я еще хотя бы раз на этом поезде поехала!!!
Все вроде бы нормально было, кроме постели. Выдают до сих пор старые матрасы! Представляете себе? Вот именно те, что сделали 30 лет назад. Уже во всех поездах, на которых я ездила, давали новые латексные. А тут до сих пор старые пыльные. Как расстелились, так в купе еще пыль час летала.