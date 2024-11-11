Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 726М Орел — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Орел — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Орел
18:49
0 км.
0 ч. 0 мин.
Мценск
19:16
19:17
46 км.
0 ч. 27 мин.
Скуратово
19:42
19:43
89 км.
0 ч. 53 мин.
Ясная Поляна
20:26
20:27
157 км.
1 ч. 37 мин.
Тула
Московский Вокзал
20:38
20:40
168 км.
1 ч. 49 мин.
Серпухов
21:36
21:38
250 км.
2 ч. 47 мин.
Москва
Курский Вокзал
22:56
342 км.
4 ч. 7 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Лично для меня поездка была идеальной. Персонал очень вежливый и внимательный. Если возникает какой-то вопрос, то его быстро решают на месте. 9 из 10.
Большой плюс в том, что между креслами большое расстояние и можно хорошо вытянуть ноги. Во время поездки это очень комфортно! Жаль что не откидываются спинки кресел. Если бы еще и они откидывались, то можно было бы вообще по-настоящему кайфовать.
Поезд быстрый и из окон не дует что для меня очень важно. Один раз продуло так в поезде потом 3 недели лечился. Проводницы доброжелательные и вежливые.
Очень неприятно было узнать в поезде что вайфай не работал когда везде крутили рекламки что вайфай в этом поезде работает.
Все хорошо кроме анатомически неудобных сидений. Обслуживание было по вышке. Продавцы сувениров не навязывались сильно. В целом считаю поездку удачной.