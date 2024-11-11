Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 141В Москва — Курск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Курск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Восточный Вокзал
20:53
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тула
Московский Вокзал
00:12
00:17
173 км.
3 ч. 19 мин.
Щекино
00:38
00:40
194 км.
3 ч. 45 мин.
Плавск
01:08
01:10
229 км.
4 ч. 15 мин.
Скуратово
01:29
01:31
253 км.
4 ч. 36 мин.
Чернь
01:47
01:49
274 км.
4 ч. 54 мин.
Мценск
02:07
02:13
295 км.
5 ч. 14 мин.
Орел
02:51
03:30
341 км.
5 ч. 58 мин.
Лужки Орловские
03:45
03:47
346 км.
6 ч. 52 мин.
Кромы
04:20
04:27
381 км.
7 ч. 27 мин.
Курбакинская
05:01
05:03
411 км.
8 ч. 8 мин.
Михайлов Рудник
05:19
05:32
425 км.
8 ч. 26 мин.
Остапово
05:46
05:48
434 км.
8 ч. 53 мин.
Снижа
06:12
06:14
457 км.
9 ч. 19 мин.
Арбузово
06:31
06:46
469 км.
9 ч. 38 мин.
Соковнинка
07:02
07:04
483 км.
10 ч. 9 мин.
Конышевка
07:17
07:19
493 км.
10 ч. 24 мин.
Льгов-Киевский
07:56
08:11
515 км.
11 ч. 3 мин.
Курчатов
08:40
08:43
541 км.
11 ч. 47 мин.
Рышково
09:22
09:24
574 км.
12 ч. 29 мин.
Курск
09:47
586 км.
12 ч. 54 мин.
