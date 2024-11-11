Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 297А Санкт-Петербург — Курск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
23:04
16 ч. 51 мин.
15:55
16
Маршрут следования поезда 297А Санкт-Петербург — Курск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Курск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
23:04
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
00:58
00:59
160 км.
1 ч. 54 мин.
Бологое-Московское
02:33
02:34
311 км.
3 ч. 29 мин.
Спирово
03:27
03:28
386 км.
4 ч. 23 мин.
Тверь
04:18
04:19
470 км.
5 ч. 14 мин.
Москва
Курский Вокзал
06:41
07:20
632 км.
7 ч. 37 мин.
Тула
Московский Вокзал
10:40
10:44
805 км.
11 ч. 36 мин.
Щекино
11:10
11:12
826 км.
12 ч. 6 мин.
Плавск
11:43
11:45
861 км.
12 ч. 39 мин.
Скуратово
12:08
12:10
885 км.
13 ч. 4 мин.
Мценск
12:42
12:44
928 км.
13 ч. 38 мин.
Орел
13:30
13:45
974 км.
14 ч. 26 мин.
Малоархангельск
14:49
14:51
1041 км.
15 ч. 45 мин.
Поныри
15:01
15:03
1048 км.
15 ч. 57 мин.
Золотухино
15:23
15:25
1074 км.
16 ч. 19 мин.
Курск
15:55
1112 км.
16 ч. 51 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В поезде жутко душно было. Ощущение что вентиляция от стрости забилась пылью и уже никогда не будет работать так, как задумывалось. Проводница та еще штучка.
Ехал на месте пониженной комфортности. Но мать жеж вашу!!!! Как так можно!? От моего сидения до двери туалета всего 10 сантиметров!!!!!!!!!! 10!!!!!!!!!!! Считай ехал в туалете!!!!!!!! Что за дичь такая!!!!
Температура воздуха постоянно прыгала от холода в духоту и обратно. В вагоне было очень некомфортно ехать в таких условиях. Когда кондей включался – 40 минут и очень холодно. Потом его выключали и через час становилось невыносимо душно. Золотую середину так и не нашли.
Сидения очень неудобные. Плюс из туалета сильно воняло на весь вагон. Про комфорт можно забыть сразу. Его не было.
Зашел посмотрел на матрас и сразу все стало понятно. Весь старый и в пятнах как будто его уже 40 раз обосцали все кому ни лень. Проводница быдло какое-то.