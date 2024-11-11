Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 283Ч Москва — Курск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Курск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
09:48
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ясногорск
12:14
12:30
142 км.
2 ч. 26 мин.
Тула
Московский Вокзал
13:04
13:08
173 км.
3 ч. 16 мин.
Щекино
13:33
13:36
194 км.
3 ч. 45 мин.
Плавск
14:07
14:09
229 км.
4 ч. 19 мин.
Скуратово
14:35
14:53
253 км.
4 ч. 47 мин.
Мценск
15:25
15:27
296 км.
5 ч. 37 мин.
Орел
16:09
16:10
342 км.
6 ч. 21 мин.
Курск
17:50
478 км.
8 ч. 2 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Странное впечатление. Было указано в билете что вагон оборудован кондиционером, но на деле не ощущалось, что там что-то подобное работает. Было жарковато. В остальном все прошло нормально. Классический вагон, цена не кусается.
Попался очень хороший проводник. Держал в вагоне идеальную чистоту во время всей поездки. Несколько раз убирался. Даже влажной тряпкой мыл. Очень понравилось ехать в чистоте. Теперь понимаю что такое когда проводник действительно старается.
С дуру взял место и не посмотрел что оно рядом с туалетом. Всю дорогу туда-сюда поломничества были и не давали спать. Еще и верхняя полка была – душно было.
Вежливый и приятный персонал. Вагон содержится на достойном уровне. Чисто и приятно. С попутчиками тоже очень повезло. Без приключений
Попался старый вагон и проводник был один на 3 вагона. Сказал что все его коллеги заболели, поэтому теперь он их заменять вынужден. Всякое бывает, но было не дождаться.