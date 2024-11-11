Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 237Х Москва — Курск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Курск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
22:01
0 км.
0 ч. 0 мин.
Калуга 1
00:40
01:15
157 км.
2 ч. 39 мин.
Тула
Московский Вокзал
03:38
04:20
248 км.
5 ч. 37 мин.
Щекино
04:46
04:48
269 км.
6 ч. 45 мин.
Плавск
05:21
05:23
304 км.
7 ч. 20 мин.
Скуратово
05:47
05:49
328 км.
7 ч. 46 мин.
Мценск
06:23
06:25
371 км.
8 ч. 22 мин.
Орел
07:24
07:29
417 км.
9 ч. 23 мин.
Змиевка
08:05
08:25
456 км.
10 ч. 4 мин.
Глазуновка
08:43
08:45
474 км.
10 ч. 42 мин.
Малоархангельск
09:03
09:05
486 км.
11 ч. 2 мин.
Поныри
09:16
09:18
493 км.
11 ч. 15 мин.
Золотухино
09:38
09:40
519 км.
11 ч. 37 мин.
Свобода
09:51
09:53
534 км.
11 ч. 50 мин.
Курск
10:12
557 км.
12 ч. 11 мин.
