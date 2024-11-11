Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 821Щ Москва — Курск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Курск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
16:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Серпухов
17:39
17:41
92 км.
1 ч. 24 мин.
Тула
Московский Вокзал
18:34
18:36
174 км.
2 ч. 19 мин.
Скуратово
19:26
19:27
253 км.
3 ч. 11 мин.
Мценск
19:53
19:54
296 км.
3 ч. 38 мин.
Орел
20:24
20:28
342 км.
4 ч. 9 мин.
Змиевка
20:51
20:52
381 км.
4 ч. 36 мин.
Глазуновка
21:05
21:06
399 км.
4 ч. 50 мин.
Малоархангельск
21:20
21:21
411 км.
5 ч. 5 мин.
Поныри
21:29
21:30
418 км.
5 ч. 14 мин.
Золотухино
21:48
21:49
444 км.
5 ч. 33 мин.
Курск
22:12
482 км.
5 ч. 57 мин.
