Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 229В Москва — Льгов.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 229В Москва — Льгов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Льгов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
19:42
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тула
Московский Вокзал
22:56
23:00
173 км.
3 ч. 14 мин.
Орел
01:10
01:40
339 км.
5 ч. 28 мин.
Лужки Орловские
01:55
01:57
344 км.
6 ч. 13 мин.
Кромы
02:29
02:31
379 км.
6 ч. 47 мин.
Курбакинская
03:04
03:07
409 км.
7 ч. 22 мин.
Михайлов Рудник
03:26
03:30
423 км.
7 ч. 44 мин.
Арбузово
04:09
04:11
464 км.
8 ч. 27 мин.
Конышевка
04:36
04:38
487 км.
8 ч. 54 мин.
Льгов-Киевский
05:10
509 км.
9 ч. 28 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Льгов Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездкой осталась крайне недовольна и вот почему. В дороге что-то там сломалось в поезде и мы остановились. Стояли целых полтора часа, как выяснилось поломка. Потом остальную дорогу еле ехали, по ощущениям километров 20 в час. Итоговое опоздание – 7 часов!!!!!!!!! И всем плевать, никто не собирается деньги возвращать!!!
Вагон старый и вонючий. Отношение к пассажирам просто отвратительное. Ехала в Кромы к знакомым, лучше бы на машине поехала.
Доброго времени суток. Вот решил оставить отзыв о поезде. Билет брал здесь же через интернет. Поездка прошла хорошо. Даже не ожидал.
Поезд не самый лучший на котором я ездила, но пойдет. Бывало и похуже))) Туалет не очень понравился, ну разве нельзя банально помыть его хлоркой, чтобы не было этого отвратительного запаха???
Проводница просто душечка! Только одна она делала поездку приятной! Если же смотреть только на состояние вагонов, то максимум 4 с минусом за состояние и чистоту. Непонятно только одно – за что мы такие бешенные деньги платим!?