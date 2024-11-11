Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 141Ч Москва — Льгов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Льгов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
23:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тула
Московский Вокзал
01:32
01:36
173 км.
2 ч. 32 мин.
Орел
03:44
04:22
339 км.
4 ч. 44 мин.
Лужки Орловские
04:37
04:39
344 км.
5 ч. 37 мин.
Кромы
05:13
05:15
379 км.
6 ч. 13 мин.
Курбакинская
05:47
05:49
409 км.
6 ч. 47 мин.
Михайлов Рудник
06:08
06:16
423 км.
7 ч. 8 мин.
Остапово
06:29
06:31
432 км.
7 ч. 29 мин.
Снижа
06:52
06:54
455 км.
7 ч. 52 мин.
Арбузово
07:08
07:10
467 км.
8 ч. 8 мин.
Соковнинка
07:26
07:28
481 км.
8 ч. 26 мин.
Конышевка
07:41
07:43
491 км.
8 ч. 41 мин.
Льгов-Киевский
08:15
513 км.
9 ч. 15 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень хорошие проводники. В вагоне относительно чисто. НО есть одна вещь, которая на протяжении всей дороги не давала нормально спать ни мне, ни моему мужу!!! Это постоянные стуки всего что только можно. Такое чувство что разболтались какие-то железячки и их нужно подкрутить отверткой! Не выспалась!
Хотелось бы выразить благодарность проводнице 13 вагона, жаль не запомнил как ее звали. Очень вежливая женщина, отработала свои задачи на 5+. Обьяснила что куда и зачем, а также обслужила как полагается.
Лично я от этой поездки получила только одно удовольствие! Тепло, уютно, чисто! Не было каких-то неадекватных лиц, которые бы могли испортить настроение. Все супер
Мне ночью поддувало с окна, думала что совсем просквозит. Отопления не хватло, как могла укутывалась в одеяло.
В последний раз ездила на поезде лет 7 назад. Когда редко ездишь – сразу видна разница невооруженным глазом. Стало уютнее и чище. Проводницы и раньше были хорошими, так что тут без изменений. Состав не опаздал, приехал практически минута в минуту с расписанием.