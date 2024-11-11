Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 268М Орел — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 268М Орел — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Орел — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Орел
16:49
0 км.
0 ч. 0 мин.
Мценск
17:30
17:32
46 км.
0 ч. 41 мин.
Скуратово
18:04
18:06
89 км.
1 ч. 15 мин.
Плавск
18:26
18:28
113 км.
1 ч. 37 мин.
Щекино
19:01
19:03
148 км.
2 ч. 12 мин.
Тула
Московский Вокзал
19:22
19:26
169 км.
2 ч. 33 мин.
Москва
Курский Вокзал
22:32
23:11
342 км.
5 ч. 43 мин.
Тверь
01:26
01:28
504 км.
8 ч. 37 мин.
Бологое-Московское
03:05
03:17
664 км.
10 ч. 16 мин.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
08:53
974 км.
16 ч. 4 мин.
