Маршрут следования и продажа билетов
купить билет на поезд 120Х Орел — Санкт-Петербург.
Продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
15:15
16 ч. 15 мин.
07:30
10
Маршрут следования поезда 120Х Орел — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Орел — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Орел
15:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Мценск
15:57
15:59
46 км.
0 ч. 42 мин.
Тула
Московский Вокзал
17:30
18:00
166 км.
2 ч. 15 мин.
Москва
Курский Вокзал
21:13
21:41
339 км.
5 ч. 58 мин.
Тверь
00:17
00:19
501 км.
9 ч. 2 мин.
Лихославль
00:48
01:17
542 км.
9 ч. 33 мин.
Спирово
01:44
01:45
585 км.
10 ч. 29 мин.
Вышний Волочек
02:10
02:11
617 км.
10 ч. 55 мин.
Бологое-Московское
02:52
03:04
660 км.
11 ч. 37 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
07:30
968 км.
16 ч. 15 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Обычный поезд, ничего сверх не вижу. Ездила на нем впервые. Проводницы довольно приветливые девушки.
Комфортный поезд, по ходу поездки были вопросы, которые проводница быстро решила. В туалете было не идеально чисто, но хотя бы пахло чистящими средствами, что говорит о том, что его убирали.
Нормалёк!!!! Вагоны конечно не новые, но ехать еще можно!
Довольно дорогой билет, на мой взгляд. За такие деньги скоро можно будет на Убере проехать это же расстояние.
Поезд как поезд. Иногда мотаюсь в Питер по работе и езжу на этом поезде. Чуда не ждите, но доедете 100%. Ни разу не отклонялся от расписания более чем на 10 минут.