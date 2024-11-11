Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 556С Адлер — Смоленск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 556С Адлер — Смоленск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Смоленск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
01:02
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
01:16
01:18
8 км.
0 ч. 14 мин.
Сочи
01:37
01:45
21 км.
0 ч. 35 мин.
Лоо
02:08
02:10
37 км.
1 ч. 6 мин.
Лазаревская
03:10
03:15
69 км.
2 ч. 8 мин.
Туапсе
03:54
04:08
96 км.
2 ч. 52 мин.
Горячий Ключ
07:38
08:18
157 км.
6 ч. 36 мин.
Краснодар 1
10:41
10:46
199 км.
9 ч. 39 мин.
Брюховецкая
12:31
12:33
285 км.
11 ч. 29 мин.
Каневская
13:03
13:05
317 км.
12 ч. 1 мин.
Староминская-Тимашевск
13:47
13:49
364 км.
12 ч. 45 мин.
Ростов
Главный
15:18
15:40
455 км.
14 ч. 16 мин.
Новочеркасск
16:37
16:39
493 км.
15 ч. 35 мин.
Шахтная
17:22
17:24
529 км.
16 ч. 20 мин.
Сулин
17:55
17:57
547 км.
16 ч. 53 мин.
Лихая
18:46
19:12
578 км.
17 ч. 44 мин.
Каменская
19:40
19:42
597 км.
18 ч. 38 мин.
Миллерово
20:51
20:53
663 км.
19 ч. 49 мин.
Чертково
21:53
21:55
716 км.
20 ч. 51 мин.
Россошь
23:37
23:52
813 км.
22 ч. 35 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
01:42
01:50
901 км.
1 д. 0 ч. 40 мин.
Придача
Воронеж-Южный
02:57
03:02
976 км.
1 д. 1 ч. 55 мин.
Липецк
05:40
05:57
1087 км.
1 д. 4 ч. 38 мин.
Елец
07:24
07:55
1157 км.
1 д. 6 ч. 22 мин.
Лужки Орловские
11:20
11:35
1324 км.
1 д. 10 ч. 18 мин.
Брянск Орловский
14:56
15:40
1442 км.
1 д. 13 ч. 54 мин.
Рославль 1
18:37
18:40
1568 км.
1 д. 17 ч. 35 мин.
Починок
19:46
19:50
1625 км.
1 д. 18 ч. 44 мин.
Рябцево
20:27
20:33
1651 км.
1 д. 19 ч. 25 мин.
Смоленск
Центральный
21:45
1677 км.
1 д. 20 ч. 43 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В вагоне чисто и опрятно. Проводники очень вежливые девочки. Туалет чистый. Поездка прошла лучше некуда. Очень горда за наши железные дороги!
В вагоне был кондиционер, однако он очень слабо охлаждал вагон и не справлялся с жарой. На термометре было +30 в вагоне. Ехали и парились. Так себе поездка.
Впечатление о поездке испортило только то, что вагон был очень старым. В остальном все хорошо. В поезде можно было перекусить только сладостями и кашами быстрого приготовления.
Розетка была только в туалете, что никуда негодится. Хотел по дороге поработать за ноутбуком – не получилось нормально поработать. Имейте это ввиду, когда будете ехать на этом поезде.
Остановки короткие, что мне очень нравится. Чего нельзя сказать о курящих))) В целом поездкой я осталась очень довольна. Проводницы первоклассно работали.