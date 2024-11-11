Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 723М Москва — Курск.
Маршрут следования поезда 723М Москва — Курск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Курск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
17:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Серпухов
18:51
18:53
92 км.
1 ч. 6 мин.
Тула
Московский Вокзал
19:45
19:47
174 км.
2 ч. 0 мин.
Скуратово
20:37
20:38
253 км.
2 ч. 52 мин.
Мценск
21:03
21:05
296 км.
3 ч. 18 мин.
Орел
21:36
21:40
342 км.
3 ч. 51 мин.
Змиевка
22:04
22:06
381 км.
4 ч. 19 мин.
Глазуновка
22:19
22:20
399 км.
4 ч. 34 мин.
Поныри
22:36
22:38
418 км.
4 ч. 51 мин.
Золотухино
22:56
22:57
444 км.
5 ч. 11 мин.
Курск
23:23
482 км.
5 ч. 38 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездка прошла замечательно! Я ехала с мамой, брали билеты за недели 2 до отправления, потому что часто если день в день покупать, то все уже куплено. Персонал идеальный. Если бы еще мороженное продавали, то вообще была бы сказка))))))
По дороге предлагали купить сувениры. Как это иногда бесит меня вы не представляете. Хорошо хоть что неназойливо пытались продать.
Лично мне все очень понравилось. Хороший поезд и приветливые проводницы. Рядом ехала женщина с детьми, проводница очень интересно разговаривала с детьми. Сервис высший клас.
Добрый день. Поездка прошла замечательно. Был только орущий ребенок в вагоне, который примерно раз в час закатывал истерику. Это не очень приятный момент был.
Есть пожелание чтобы в этом направлении запустили побольше поездов и на разное время! Сложно купить билеты если нужно быстро выехать. Все уже раскуплено постоянно.