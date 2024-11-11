Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 230М Льгов — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Льгов — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Льгов-Киевский
18:02
0 км.
0 ч. 0 мин.
Конышевка
18:36
18:38
22 км.
0 ч. 34 мин.
Соковнинка
18:50
18:52
32 км.
0 ч. 48 мин.
Арбузово
19:06
19:08
46 км.
1 ч. 4 мин.
Остапово
19:41
19:43
81 км.
1 ч. 39 мин.
Михайлов Рудник
19:59
20:04
90 км.
1 ч. 57 мин.
Курбакинская
20:23
20:25
104 км.
2 ч. 21 мин.
Кромы
20:55
20:57
134 км.
2 ч. 53 мин.
Лужки Орловские
21:43
21:45
169 км.
3 ч. 41 мин.
Орел
22:00
22:50
174 км.
3 ч. 58 мин.
Тула
Московский Вокзал
01:43
01:50
340 км.
7 ч. 41 мин.
Москва
Курский Вокзал
04:50
513 км.
10 ч. 48 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Прекрасный поезд. Поездка прошла хорошо. Проводница была вежливой и приятной женщиной. Ночью несколько раз просыпалась на остановках, когда заходили шумные пассажиры. В вагоне было чисто.
Привет! Поезд очень понравился. Первое на что обратила внимание, когда зала, это чистота вагона. Не было ни пыли, ни песка. Приятно было ходить. Также отмечу удобное время отправления поезда.
Стояли в Орле, заселился пьяный пассажир, после Орла спокойной жизни не было. Почему руководство не высаживает всех явно пьяных и заставляет терпеть весь этот беспредел. Да, он не дебоширил, но запах алкоголя и выходки пьяного человека неприятны для трезвого.
Мужчина проводник не помог мне вынести чемоданы на моей остановке, хотя видел что мне тяжело. Сейчас вообще какие-то мужчины не такие пошли. Насколько я знаю – проводник обязан помочь с поклажей, если видит что пассажир не справляется. Или я что-то напутала?
Очень круто прокатились с дочкой на этом поезде! Проводницы умеют обраться с детьми, даже какую-то книжку дали нам полистать, чтобы дочке было не так грустно в дороге.