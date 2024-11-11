Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 097М Орел — Курск
Маршрут следования поезда 097М Орел — Курск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Орел — Курск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Орел
05:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Змиевка
05:34
05:36
39 км.
0 ч. 34 мин.
Глазуновка
05:54
05:56
57 км.
0 ч. 54 мин.
Малоархангельск
06:10
06:12
69 км.
1 ч. 10 мин.
Поныри
06:22
06:24
76 км.
1 ч. 22 мин.
Возы
06:37
06:38
91 км.
1 ч. 37 мин.
Золотухино
06:49
06:51
104 км.
1 ч. 49 мин.
Свобода
07:05
07:06
119 км.
2 ч. 5 мин.
Курск
07:26
142 км.
2 ч. 26 мин.
