Маршрут следования и продажа билетов
купить билет на поезд 229А Санкт-Петербург — Киров
16:35
1 д. 1 ч. 1 мин.
17:36
21
Маршрут следования поезда 229А Санкт-Петербург — Киров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Киров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
16:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
18:57
18:59
108 км.
2 ч. 22 мин.
Тихвин
20:04
20:06
182 км.
3 ч. 29 мин.
Пикалево 1
20:47
20:49
215 км.
4 ч. 12 мин.
Подборовье
21:49
21:51
269 км.
5 ч. 14 мин.
Бабаево
22:42
23:16
322 км.
6 ч. 7 мин.
Суда
00:56
00:58
416 км.
8 ч. 21 мин.
Череповец 1
01:30
02:10
437 км.
8 ч. 55 мин.
Шексна
02:55
02:58
471 км.
10 ч. 20 мин.
Вологда 1
04:59
05:31
548 км.
12 ч. 24 мин.
Буй
07:45
07:59
674 км.
15 ч. 10 мин.
Галич
08:56
09:01
721 км.
16 ч. 21 мин.
Антропово
09:51
09:53
759 км.
17 ч. 16 мин.
Николо-Полома
10:19
10:21
782 км.
17 ч. 44 мин.
Нея
10:49
10:51
809 км.
18 ч. 14 мин.
Брантовка
11:16
11:18
836 км.
18 ч. 41 мин.
Мантурово
11:46
11:48
860 км.
19 ч. 11 мин.
Шарья
12:46
13:00
905 км.
20 ч. 11 мин.
Свеча
15:00
15:02
1021 км.
22 ч. 25 мин.
Котельнич 1
15:58
16:00
1069 км.
23 ч. 23 мин.
Киров
Пассажирский
17:36
1150 км.
1 д. 1 ч. 1 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Киров Распечатать расписание поезда