Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 483А Санкт-Петербург — Брянск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
20:15
1 д. 0 ч. 2 мин.
20:17
19
Маршрут следования поезда 483А Санкт-Петербург — Брянск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Брянск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
20:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Батецкая
22:39
22:52
141 км.
2 ч. 24 мин.
Уторгош
23:32
23:35
181 км.
3 ч. 17 мин.
Сольцы
23:51
23:53
197 км.
3 ч. 36 мин.
Дно
00:26
00:36
235 км.
4 ч. 11 мин.
Сущево
02:20
02:25
325 км.
6 ч. 5 мин.
Локня
02:52
03:08
349 км.
6 ч. 37 мин.
Новосокольники
05:00
05:02
402 км.
8 ч. 45 мин.
Великие Луки
05:32
05:52
427 км.
9 ч. 17 мин.
Старая Торопа
07:10
07:12
495 км.
10 ч. 55 мин.
Западная Двина
07:38
07:40
520 км.
11 ч. 23 мин.
Нелидово
08:33
08:35
563 км.
12 ч. 18 мин.
Ржев-Балтийский
10:00
10:40
658 км.
13 ч. 45 мин.
Вязьма
12:46
13:12
773 км.
16 ч. 31 мин.
Смоленск
Центральный
15:08
15:43
925 км.
18 ч. 53 мин.
Рославль 1
17:32
17:50
1033 км.
21 ч. 17 мин.
Дубровка
18:42
18:51
1083 км.
22 ч. 27 мин.
Жуковка
19:15
19:17
1106 км.
23 ч. 0 мин.
Брянск Орловский
20:17
1160 км.
1 д. 0 ч. 2 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Брянск Распечатать расписание поезда