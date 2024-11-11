Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 723Р Санкт-Петербург — Москва.
05:35
5 ч. 38 мин.
11:13
5
Маршрут следования поезда 723Р Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
05:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бологое-Московское
07:55
07:56
310 км.
2 ч. 20 мин.
Вышний Волочек
08:19
08:20
353 км.
2 ч. 44 мин.
Тверь
09:13
09:14
469 км.
3 ч. 38 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
11:13
629 км.
5 ч. 38 мин.
