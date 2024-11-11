15:15
1 ч. 46 мин.
11:30
20
Маршрут следования поезда 133А Санкт-Петербург — Казань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Казань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
15:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чудово-Московское
16:27
16:28
116 км.
1 ч. 12 мин.
Малая Вишера
16:53
16:54
159 км.
1 ч. 38 мин.
Окуловка
17:41
17:42
240 км.
2 ч. 26 мин.
Бологое-Московское
18:23
18:35
310 км.
3 ч. 8 мин.
Тверь
20:33
20:35
470 км.
5 ч. 18 мин.
Вековка
01:43
02:14
808 км.
10 ч. 28 мин.
Муром 1
03:09
03:12
884 км.
11 ч. 54 мин.
Навашино
03:28
03:32
895 км.
12 ч. 13 мин.
Арзамас 2
04:49
04:54
1000 км.
13 ч. 34 мин.
Сергач
06:20
06:22
1104 км.
15 ч. 5 мин.
Пильна
06:50
06:52
1130 км.
15 ч. 35 мин.
Шумерля
07:16
07:18
1161 км.
16 ч. 1 мин.
Вурнары
07:47
07:49
1194 км.
16 ч. 32 мин.
Канаш
08:22
08:52
1227 км.
17 ч. 7 мин.
Урмары
09:29
09:30
1262 км.
18 ч. 14 мин.
Зеленый Дол
10:17
10:19
1304 км.
19 ч. 2 мин.
Казань
Пассажирская
10:58
1338 км.
19 ч. 43 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Очень нравиться этот поезд. Чистый, светлый, в жару прохладно, в мороз тепло. Туалеты всегда открыты. Белье сухое и чистое. Персонал приветлтвый. Начальник состава всегда делает обход, дружелюбин. Интересуется всеми нюансами. Если бы еще столько не стоял когда скоростные поезда пропускает, но это не вина и не достаток поезда, это уже вопрос к свыше. Ставлю твердую 5. Всем сотрудникам больше спасибо.
Я вообще не могла нормально спать в этом поезде!!!!!!! Отвратительное чувство, когда ты вот вот засыпаешь и тут дверь стучит туда-сюда от тряски и не дает нормально заснуть. Как только эта дверь закрывалась – сразу же был слышен свит дикого ветра на весь вагон и еще хуже становилось. Состояние поездов это полный пи@#@ц товарищи.
Ехал в люксе, все очень понравилось. Постоянно если где-то езжу стараюсь брать максимальный уровень комфорта, который только возможен.
Чистота 50 на 50 зависит от пассажиров и проводников. Сама наблюдала как чистый вагон превращался в свинарник спустя 2 часа после поездки. Так что не всегда проводники виноваты в том, что все грязно.
Хорошая поездка, спасибо! Ехала с мамой к нашей родне и в целом вся поездка прошла очень хорошо. Вежливый проводник.
Иногда поездку омрачают невоспитанные пассажиры. РЖД тут вообще ни при чем. Мне вот попались более-менее, а вот в прошлый раз ехала компания молодых людей, которые постоянно громком смеялись и были «на веселе» явно.