Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 125А Санкт-Петербург — Москва.
21:21
7 ч. 53 мин.
05:14
5
Маршрут следования поезда 125А Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
21:21
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бологое-Московское
01:39
01:40
310 км.
4 ч. 18 мин.
Вышний Волочек
02:15
02:16
353 км.
4 ч. 54 мин.
Тверь
03:25
03:26
469 км.
6 ч. 4 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
05:14
629 км.
7 ч. 53 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд очень понравился, особенно нашим детям)))) Было интересно наблюдать из окон, поэтому первую часть дороги они были заняты этим интереснейшим делом.
Купе маловатые, в них идеально ехать 2 людям, но никак не 4. За счет того, что поезд двухэтажный – проводники ходят туда-сюда и видно, что их это напрягает.
Спасибо за прекрасную поездку на поезде! Мне очень все понравилось! Я до этого ее ни разу не имела опыта езды на двухэтажных поездах. А сейчас все вообще стало отлично)
Всем привет! Про мою поездку можно рассказывать долго и упорно, мне она конечно же очень понравилась, так как поезд новый и с проводницами все в порядке. Единственным недочетом я считаю то, что в купе есть розетки, которые доступны только для пассажиров, которые находятся внизу. Я ехала наверху и мне было неудобно просить нижних, чтобы они подключили зарядное. На мой взгляд за такие деньги можно было бы провести каждому по розетке.
Отличный поезд для низкорослых пассажиров. Если у вас рост 150-165 то вам все будет нормально. Но если у вас рост как у меня – 194 см, боюсь что вы столкнетесь с тем, что будете биться головой о некоторые части поезда и для вас будет полка маловата….