23:49
8 ч. 25 мин.
08:14
Маршрут следования поезда 053Ч Санкт-Петербург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
23:49
0 км.
0 ч. 0 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
08:14
631 км.
8 ч. 25 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Это будет отзыв небольшого разочарования. Я понимаю, что у нас в стране все дорожает и бесплатного становится все меньше. Дело в том, что мы ездили на этом поезде Около 2,5 лет назад. И я точно отчетливо помню, что тогда завтрак входил в стоимость билета. Каково же было мое разочарование, когда я узнала, что сейчас он уже не включен. Но это ладно, ничего страшного. Для меня не проблема. Заказала. Принесли – простая овсяная каша и чай – за 700 рублей. Мне неудобно спросить – ее сам начальник поезда делал, или рядом шеф-повар из французского ресторана стоял? 700 рублей за кашу!!!!! Рестораны отдыхают.
До сей поездки никогда не доводилось ездить с телевизором в купе. Интересный опыт, который мне понравился. В вагоне было чисто.
Ну….. Скажу я так: туалеты нужно доработать, в остальном поезд хороший, ездить можно.
Здравствуйте! Большое спасибо сотрудникам и начальнику поезда за столь замечательную поездку, которую организовала ваша дружная команда! Я еще ни разу так душевно не каталась на поезде. Очень приятная проводница, обслуживала нас очень быстро))) Поездкой осталась очень довольна))
Поезд замечательный, претензий нет. Советую ехать