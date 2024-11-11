Маршрут следования и продажа билетов
17:08
16 ч. 2 мин.
09:10
35
Маршрут следования поезда 350А Санкт-Петербург — Костомукша на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Костомукша с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
17:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Девяткино
17:27
17:28
13 км.
0 ч. 19 мин.
Приозерск
19:08
19:10
124 км.
2 ч. 0 мин.
Кузнечное
19:28
19:30
138 км.
2 ч. 20 мин.
Хийтола
19:52
19:53
155 км.
2 ч. 44 мин.
Алхо
20:06
20:07
164 км.
2 ч. 58 мин.
Элисенваара
20:19
20:20
174 км.
3 ч. 11 мин.
Ихала
20:37
20:38
189 км.
3 ч. 29 мин.
Яккима
20:47
20:48
196 км.
3 ч. 39 мин.
Хухоямяки
20:57
20:58
200 км.
3 ч. 49 мин.
Куокканиэми
21:11
21:16
215 км.
4 ч. 3 мин.
Сортавала
21:36
21:41
231 км.
4 ч. 28 мин.
Хелюля
21:48
21:49
236 км.
4 ч. 40 мин.
Кааламо
22:13
22:14
254 км.
5 ч. 5 мин.
Маткаселькя
22:27
22:28
262 км.
5 ч. 19 мин.
Алалампи
22:46
22:47
278 км.
5 ч. 38 мин.
Янисъярви
22:56
22:57
285 км.
5 ч. 48 мин.
Леппясюрья
23:22
23:23
305 км.
6 ч. 14 мин.
Райконкоски
23:38
23:39
317 км.
6 ч. 30 мин.
Лоймола
23:52
23:53
329 км.
6 ч. 44 мин.
Пийтсиеки
00:12
00:13
348 км.
7 ч. 4 мин.
Суоярви 1
00:29
01:19
361 км.
7 ч. 21 мин.
Остановочный пункт 22км
01:45
01:46
380 км.
8 ч. 37 мин.
Найстенъярви
01:59
02:08
388 км.
8 ч. 51 мин.
Остановочный пункт 35км
02:14
02:15
391 км.
9 ч. 6 мин.
Лахкаламен
02:34
02:35
405 км.
9 ч. 26 мин.
Тумасозеро
02:51
02:52
419 км.
9 ч. 43 мин.
Поросозеро
03:08
03:09
434 км.
10 ч. 0 мин.
Гимольская
03:36
03:37
461 км.
10 ч. 28 мин.
Суккозеро
04:05
04:44
489 км.
10 ч. 57 мин.
Пенинга
05:38
05:40
530 км.
12 ч. 30 мин.
Сонозеро
06:11
06:14
554 км.
13 ч. 3 мин.
Муезерка
06:45
06:49
578 км.
13 ч. 37 мин.
Ледмозеро
07:31
07:34
611 км.
14 ч. 23 мин.
Костомукша
09:10
690 км.
16 ч. 2 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Нет кондиционера
Ехала в конце августа 25-26 числа 2021. Что могу сказать. Проводница нормальная женщина. Поезд ходит 2 раза в неделю и тот засран до самой крыши. Иногда я удивляюсь вообще как такое работает еще.
Понятие «чистота» этому поезду не ведома. Там есть места, где грязь уже стала частью этого поезда. Давно пора уже менять такие вагоны на что-то более-менее свеженькое. Чтобы ХОТЯ БЫ не воняло сыростью.
Добрый день. Ехала с дочкой. Нам поездка очень понравилась. Проводница хорошо умеет общаться и ладить с детьми. Принесла дочке книжку с картинками. Очень довольны поездкой.
Непонятая температура внутри вагона. То жарко, то холодно. Не успеешь раздеться – холодает. Оденешься- спустя пол часа жарко становится. Надо что-то с этим делать.
После поездки на этом поезде утром болело горло и голос потеряла. Все потому что очень сильно дуло из окна ночью и от этого холода никуда не укрыться. Сейчас хожу с заложенным носом.