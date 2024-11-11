Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 618Я Санкт-Петербург — Вологда на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Вологда с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
20:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
22:36
22:51
103 км.
1 ч. 56 мин.
Тихвин
00:04
00:20
177 км.
3 ч. 24 мин.
Пикалево 1
00:55
00:57
210 км.
4 ч. 15 мин.
Ефимовская
01:35
01:37
244 км.
4 ч. 55 мин.
Подборовье
01:55
01:59
264 км.
5 ч. 15 мин.
Заборье
02:13
02:15
274 км.
5 ч. 33 мин.
Верхневольский
02:28
02:30
285 км.
5 ч. 48 мин.
Тешемля
02:42
02:44
296 км.
6 ч. 2 мин.
Бабаево
03:07
03:41
317 км.
6 ч. 27 мин.
Сиуч
04:18
04:20
346 км.
7 ч. 38 мин.
Кадуй
05:01
05:04
388 км.
8 ч. 21 мин.
Суда
05:28
05:30
411 км.
8 ч. 48 мин.
Череповец 1
06:11
06:26
432 км.
9 ч. 31 мин.
Шексна
07:07
07:16
466 км.
10 ч. 27 мин.
Чебсара
07:36
07:38
483 км.
10 ч. 56 мин.
Кипелово
07:58
07:59
501 км.
11 ч. 18 мин.
Вологда 1
08:53
543 км.
12 ч. 13 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехала с ребёнком, это нечто, такого раритете я не ожидала, причём это было в типе вагона СВ. Боюсь представить, что в купе, про плацкарт вообще думать не хочу. Все старое, вонючие, ни то, что лежать и укрываться постельном бельём, сидеть в обуви СТРАШНООООО! Пыль везде, шторы облитые непонятно чем. Больше никогда от слова совсем не буду пользоваться РЖД. Решила показать ребёнку поезд, пожалела миллион раз!
Проводники не проводили влажную уборку, только мусор выносили, в туалете коврик плавал в воде и испражнениях. Вонь от аммиака стояла в вагоне невыносимая. В Москве одних пассажиров не успели высадить, как начали посадку новых - в коридоре образовалась толчея.
Мне очень жаль своего потраченного времени на эту компанию. Отвратительное руководство, постоянные крики и оскорбления (матерными словами в том числе). Сотрудников за людей не считают. Работу организовать грамотно не могут, отпускают в отпуск, потом названивают и вызывают на работу.
Ехала с ребёнком с больницы. Ребёнок после операции, возраст 12 лет. Потребовали предъявить справку, что ребёнок является школьником, либо оплатить проезд в размере полной стоимости билета без скидки для школьников. Самое интересное, что в кассе продают билет без проблем, справку не требуют, видя школьный возраст прекрасно оформляют. А сюрприз и самое интересное ждёт впереди, в поездке! Хамское и бесчеловечное отношение!!!
Основным критерием при покупке билета для нас, помимо прочего было наличие в вагоне (как заявлено на сайте РЖД) биотуалета и ТВ. По факту: старый вагон, похожий на вагон 90-х годов, и соответствующий вагону туалет. ТВ был, но проводник сразу предупредила, что это для интерьера. Из плюсов: уборка производилась, новое бельё, вкусный обед.