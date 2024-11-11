Вологда: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Вологда.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Вологда работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Вологда на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
245Я
Архангельск
Москва
00:27
Вологда 1
20 ч. 38 мин.
09:13
Москва (Ярославский Вокзал)
223Я
Сосногорск
Москва
00:44
Вологда 1
1 д. 4 ч. 27 мин.
09:12
Москва (Ярославский Вокзал)
224Я
Сыктывкар
Москва
00:44
Вологда 1
1 д. 1 ч. 27 мин.
09:12
Москва (Ярославский Вокзал)
575С
Анапа
Котлас
00:48
Вологда 1
2 д. 10 ч. 15 мин.
11:50
Котлас Южный
575Э
Анапа
Сыктывкар
00:48
Вологда 1
2 д. 17 ч. 27 мин.
19:02
Сыктывкар
014Н
Новокузнецк
Санкт-Петербург
Новокузнецк
00:58
Вологда 1
2 д. 15 ч. 48 мин.
05:33
Новокузнецк
074Е
Санкт-Петербург
Тюмень
00:58
Вологда 1
1 д. 15 ч. 51 мин.
05:36
Тюмень
034М
Сыктывкар
Сыктывкар
Москва
01:10
Вологда 1
1 д. 0 ч. 14 мин.
09:12
Москва (Ярославский Вокзал)
010Я
Санкт-Петербург
Архангельск
01:10
Вологда 1
23 ч. 18 мин.
12:48
Архангельск-Город
233Я
Архангельск
Москва
01:10
Вологда 1
19 ч. 28 мин.
09:28
Москва (Ярославский Вокзал)
126Г
Шексна
Череповец
Москва
01:26
Вологда 1
10 ч. 27 мин.
09:12
Москва (Ярославский Вокзал)
041М
Скорый
Воркута
Москва
01:32
Вологда 1
1 д. 16 ч. 58 мин.
09:43
Москва (Ярославский Вокзал)
506Я
Ярославль
Санкт-Петербург
01:32
Вологда 1
17 ч. 57 мин.
15:27
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
126Ч
Шексна
Череповец
Москва
01:35
Вологда 1
10 ч. 57 мин.
09:52
Москва (Ярославский Вокзал)
615Я
Усинск
Москва
01:35
Вологда 1
1 д. 19 ч. 28 мин.
09:58
Москва (Ярославский Вокзал)
305М
Усинск
Москва
02:01
Вологда 1
1 д. 12 ч. 48 мин.
09:58
Москва (Ярославский Вокзал)
129Я
Архангельск
Москва
02:17
Вологда 1
16 ч. 58 мин.
09:58
Москва (Ярославский Вокзал)
129Г
Архангельск
Москва
02:19
Вологда 1
16 ч. 58 мин.
09:58
Москва (Ярославский Вокзал)
021Н
Полярная Стрела
Салехард
Москва
02:28
Вологда 1
1 д. 20 ч. 2 мин.
10:14
Москва (Ярославский Вокзал)
209М
Салехард
Москва
02:28
Вологда 1
1 д. 20 ч. 2 мин.
10:14
Москва (Ярославский Вокзал)
424А
Санкт-Петербург
Кострома
02:39
Вологда 1
18 ч. 50 мин.
10:20
Кострома Новая
942Я
Великий Устюг
Москва
03:20
Вологда 1
1 д. 12 ч. 42 мин.
05:22
Москва (Ярославский Вокзал)
224Г
Санкт-Петербург
Киров
03:33
Вологда 1
22 ч. 21 мин.
13:51
Киров (Пассажирский)
192В
Санкт-Петербург
Челябинск
03:33
Вологда 1
1 д. 17 ч. 15 мин.
08:45
Челябинск-Главный
192А
Санкт-Петербург
Челябинск
03:34
Вологда 1
1 д. 17 ч. 13 мин.
09:15
Челябинск-Главный
324А
Санкт-Петербург
Ижевск
03:38
Вологда 1
1 д. 6 ч. 48 мин.
22:50
Ижевск
566Я
Ярославль
Санкт-Петербург
03:51
Вологда 1
19 ч. 5 мин.
18:45
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
072Е
Демидовский Экспресс
Санкт-Петербург
Екатеринбург
03:56
Вологда 1
1 д. 11 ч. 32 мин.
03:34
Екатеринбург (Пассажирский)
150А
Санкт-Петербург
Челябинск
03:56
Вологда 1
1 д. 17 ч. 21 мин.
09:23
Челябинск-Главный
181А
Санкт-Петербург
Киров
03:57
Вологда 1
20 ч. 53 мин.
13:15
Киров (Пассажирский)
182А
Санкт-Петербург
Киров
04:09
Вологда 1
22 ч. 55 мин.
15:25
Киров (Пассажирский)
130Ч
Москва
Архангельск
04:15
Вологда 1
16 ч. 29 мин.
13:04
Архангельск-Город
130М
Москва
Архангельск
04:15
Вологда 1
16 ч. 29 мин.
13:04
Архангельск-Город
206Щ
Ярославль
Санкт-Петербург
04:18
Вологда 1
16 ч. 26 мин.
15:50
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
328Я
Вологда
Северодвинск
04:40
Вологда 1
13 ч. 20 мин.
18:00
Северодвинск
330Я
Вологда
Архангельск
04:40
Вологда 1
12 ч. 54 мин.
17:34
Архангельск-Город
254Я
Москва
Сосногорск
04:42
Вологда 1
1 д. 2 ч. 45 мин.
23:05
Сосногорск
210Ч
Москва
Салехард
04:43
Вологда 1
1 д. 20 ч. 20 мин.
16:40
Лабытнанги
940Ж
Москва
Москва
04:46
Вологда 1
2 д. 15 ч. 3 мин.
13:43
Москва (Ярославский Вокзал)
292Е
Санкт-Петербург
Екатеринбург
04:53
Вологда 1
1 д. 11 ч. 5 мин.
04:14
Екатеринбург (Пассажирский)
107Я
Вологда
Москва
05:14
Вологда 1
6 ч. 37 мин.
11:51
Москва (Ярославский Вокзал)
126М
Шексна
Москва
Череповец
05:20
Вологда 1
11 ч. 40 мин.
08:00
Череповец 1
126Щ
Шексна
Москва
Череповец
05:20
Вологда 1
11 ч. 40 мин.
08:00
Череповец 1
116М
Поморье
Москва
Северодвинск
05:23
Вологда 1
22 ч. 15 мин.
18:50
Северодвинск
118М
Поморье
Москва
Архангельск
05:23
Вологда 1
21 ч. 37 мин.
18:12
Архангельск-Город
217А
Мурманск
Саратов
05:31
Вологда 1
2 д. 12 ч. 25 мин.
11:35
Саратов 1 (Пассажирский)
265А
Санкт-Петербург
Ярославль
05:31
Вологда 1
16 ч. 35 мин.
09:10
Ярославль (Главный)
183А
Таврия
Мурманск
Севастополь
05:31
Вологда 1
3 д. 19 ч. 15 мин.
18:25
Севастополь
229А
Санкт-Петербург
Киров
05:31
Вологда 1
1 д. 1 ч. 1 мин.
17:36
Киров (Пассажирский)
246В
Санкт-Петербург
Екатеринбург
05:32
Вологда 1
1 д. 17 ч. 29 мин.
10:34
Екатеринбург (Пассажирский)
116Щ
Москва
Архангельск
05:33
Вологда 1
21 ч. 42 мин.
18:17
Архангельск-Город
042В
Скорый
Москва
Воркута
05:53
Вологда 1
1 д. 16 ч. 35 мин.
14:25
Воркута
191Ч
Санкт-Петербург
Екатеринбург
06:10
Вологда 1
1 д. 17 ч. 42 мин.
09:27
Екатеринбург (Пассажирский)
246Щ
Москва
Архангельск
06:25
Вологда 1
20 ч. 55 мин.
18:30
Архангельск-Город
261Я
Архангельск
Адлер
06:32
Вологда 1
2 д. 8 ч. 52 мин.
04:22
Адлер
187С
Архангельск
Новороссийск
06:32
Вологда 1
2 д. 3 ч. 10 мин.
22:40
Новороссийск
931Я
Котлас
Москва
06:52
Вологда 1
19 ч. 53 мин.
16:33
Москва (Ярославский Вокзал)
182Е
Таврия
Санкт-Петербург
Екатеринбург
07:04
Вологда 1
1 д. 13 ч. 39 мин.
08:59
Екатеринбург (Пассажирский)
566В
Санкт-Петербург
Ярославль
07:05
Вологда 1
15 ч. 30 мин.
11:05
Ярославль (Главный)
192Е
Санкт-Петербург
Екатеринбург
07:40
Вологда 1
1 д. 14 ч. 3 мин.
09:48
Екатеринбург (Пассажирский)
375Я
Воркута
Москва
08:04
Вологда 1
1 д. 22 ч. 11 мин.
16:58
Москва (Ярославский Вокзал)
009А
Архангельск
Санкт-Петербург
08:29
Вологда 1
23 ч. 59 мин.
20:49
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
934Ч
«Мороз Экспресс»
Великий Устюг
Москва
08:32
Вологда 1
19 ч. 33 мин.
16:33
Москва (Ярославский Вокзал)
938Я
Великий Устюг
Москва
08:41
Вологда 1
19 ч. 38 мин.
16:38
Москва (Ярославский Вокзал)
936Я
«Мороз Экспресс»
Великий Устюг
Москва
08:41
Вологда 1
19 ч. 38 мин.
16:38
Москва (Ярославский Вокзал)
241Я
Вологда
Москва
08:41
Вологда 1
7 ч. 57 мин.
16:38
Москва (Ярославский Вокзал)
243Я
Вологда
Москва
08:41
Вологда 1
7 ч. 57 мин.
16:38
Москва (Ярославский Вокзал)
936Р
Великий Устюг
Москва
08:41
Вологда 1
19 ч. 38 мин.
16:38
Москва (Ярославский Вокзал)
226Я
«Мороз Экспресс»
Великий Устюг
Москва
08:53
Вологда 1
20 ч. 37 мин.
17:08
Москва (Ярославский Вокзал)
282С
Адлер
Череповец
08:59
Вологда 1
1 д. 18 ч. 45 мин.
11:25
Череповец 1
080С
Адлер
Архангельск
08:59
Вологда 1
2 д. 2 ч. 55 мин.
19:35
Архангельск-Город
258С
Адлер
Печора
08:59
Вологда 1
2 д. 17 ч. 10 мин.
09:50
Печора
197С
Кисловодск
Архангельск
08:59
Вологда 1
2 д. 1 ч. 51 мин.
19:35
Архангельск-Город
139С
Кисловодск
Архангельск
08:59
Вологда 1
2 д. 1 ч. 51 мин.
19:35
Архангельск-Город
582Й
Адлер
Мурманск
09:13
Вологда 1
3 д. 6 ч. 38 мин.
15:00
Мурманск
159А
Санкт-Петербург
Красноярск
09:21
Вологда 1
3 д. 10 ч. 14 мин.
07:40
Красноярск (Пассажирский)
281Я
Вологда
Санкт-Петербург
09:40
Вологда 1
11 ч. 36 мин.
21:16
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
015Я
Архангельск
Москва
09:46
Вологда 1
18 ч. 58 мин.
17:38
Москва (Ярославский Вокзал)
593В
Салехард
Анапа
09:54
Рыбкино
4 д. 14 ч. 35 мин.
06:05
Анапа
298Ж
Москва
Котлас
10:01
Вологда 1
18 ч. 13 мин.
19:53
Котлас Южный
205Э
Киров
Санкт-Петербург
10:02
Вологда 1
1 д. 1 ч. 33 мин.
22:20
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
188С
Новороссийск
Архангельск
10:15
Вологда 1
2 д. 1 ч. 54 мин.
20:44
Архангельск-Город
255С
Анапа
Сосногорск
10:15
Вологда 1
2 д. 12 ч. 15 мин.
06:50
Сосногорск
195Ы
Котлас
Москва
10:45
Вологда 1
21 ч. 18 мин.
20:43
Москва (Ярославский Вокзал)
195Я
Котлас
Москва
10:45
Вологда 1
21 ч. 18 мин.
20:43
Москва (Ярославский Вокзал)
516Я
Череповец
Адлер
10:55
Вологда 1
2 д. 4 ч. 56 мин.
12:06
Адлер
175А
Санкт-Петербург
Красноярск
11:04
Вологда 1
3 д. 5 ч. 10 мин.
02:20
Красноярск (Пассажирский)
221С
Анапа
Архангельск
11:19
Вологда 1
2 д. 2 ч. 23 мин.
22:03
Архангельск-Город
283С
Анапа
Череповец
11:19
Вологда 1
1 д. 18 ч. 0 мин.
13:40
Череповец 1
385Я
Архангельск
Адлер
11:33
Вологда 1
2 д. 12 ч. 34 мин.
12:06
Адлер
557Я
Печора
Адлер
11:33
Вологда 1
3 д. 2 ч. 36 мин.
12:06
Адлер
557М
Сосногорск
Адлер
11:33
Вологда 1
2 д. 21 ч. 55 мин.
12:06
Адлер
585Я
Воркута
Адлер
11:35
Вологда 1
3 д. 12 ч. 56 мин.
12:06
Адлер
217Ж
Саратов
Мурманск
11:40
Вологда 1
2 д. 9 ч. 39 мин.
15:14
Мурманск
184С
Таврия
Севастополь
Мурманск
11:40
Вологда 1
3 д. 14 ч. 59 мин.
15:14
Мурманск
593Э
Анапа
Котлас
11:57
Вологда 1
2 д. 3 ч. 51 мин.
22:21
Котлас Южный
593Й
Анапа
Воркута
12:11
Вологда 1
3 д. 8 ч. 28 мин.
02:58
Воркута
142М
Смоленск
Архангельск
12:14
Вологда 1
1 д. 3 ч. 53 мин.
23:28
Архангельск-Город
144М
Смоленск
Мурманск
12:14
Вологда 1
1 д. 23 ч. 5 мин.
18:40
Мурманск
142Щ
Смоленск
Архангельск
12:14
Вологда 1
1 д. 3 ч. 53 мин.
23:28
Архангельск-Город
543С
Анапа
Череповец
12:14
Вологда 1
1 д. 20 ч. 25 мин.
14:50
Череповец 1
242М
Великий Устюг
Москва
12:20
Вологда 1
1 д. 0 ч. 9 мин.
23:29
Москва (Ярославский Вокзал)
144Я
Вологда
Мурманск
12:40
Вологда 1
1 д. 5 ч. 48 мин.
18:28
Мурманск
453А
Санкт-Петербург
Ярославль
12:45
Вологда 1
19 ч. 21 мин.
16:39
Ярославль (Главный)
274В
Белгород
Архангельск
13:37
Вологда 1
1 д. 6 ч. 50 мин.
00:05
Архангельск-Город
143Я
Мурманск
Смоленск
13:58
Вологда 1
2 д. 1 ч. 28 мин.
07:43
Смоленск (Центральный)
262С
Адлер
Архангельск
14:13
Вологда 1
2 д. 9 ч. 48 мин.
01:00
Архангельск-Город
940Я
Москва
Москва
15:30
Вологда 1
3 д. 4 ч. 32 мин.
23:29
Москва (Ярославский Вокзал)
263Н
Новокузнецк
Санкт-Петербург
15:32
Вологда 1
3 д. 8 ч. 48 мин.
07:30
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
541Я
Вологда
Ярославль
16:00
Вологда 1
3 ч. 0 мин.
19:00
Ярославль (Главный)
141Б
Архангельск
Смоленск
16:07
Вологда 1
1 д. 2 ч. 18 мин.
07:43
Смоленск (Центральный)
141Щ
Архангельск
Смоленск
16:07
Вологда 1
1 д. 2 ч. 18 мин.
07:43
Смоленск (Центральный)
141Я
Архангельск
Смоленск
16:11
Вологда 1
1 д. 2 ч. 18 мин.
07:43
Смоленск (Центральный)
241Н
Архангельск
Смоленск
16:12
Вологда 1
1 д. 2 ч. 18 мин.
07:43
Смоленск (Центральный)
575Я
Сосногорск
Анапа
16:50
Вологда 1
2 д. 21 ч. 35 мин.
13:10
Анапа
575М
Сыктывкар
Анапа
16:50
Вологда 1
2 д. 17 ч. 20 мин.
13:10
Анапа
575В
Печора
Анапа
16:50
Вологда 1
3 д. 1 ч. 40 мин.
13:05
Анапа
573Я
Архангельск
Анапа
16:58
Вологда 1
2 д. 12 ч. 5 мин.
13:05
Анапа
239Я
Архангельск
Анапа
17:05
Вологда 1
2 д. 2 ч. 40 мин.
08:54
Анапа
198Г
Ижевск
Санкт-Петербург
17:24
Вологда 1
1 д. 7 ч. 30 мин.
04:30
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
282Я
Череповец
Адлер
17:34
Вологда 1
1 д. 22 ч. 22 мин.
12:42
Адлер
079Я
Архангельск
Адлер
17:34
Вологда 1
2 д. 6 ч. 17 мин.
12:38
Адлер
257Я
Печора
Адлер
17:34
Вологда 1
2 д. 21 ч. 47 мин.
12:42
Адлер
197Я
Архангельск
Кисловодск
17:34
Вологда 1
2 д. 4 ч. 19 мин.
10:40
Кисловодск
219Я
Вологда
Адлер
17:34
Вологда 1
1 д. 19 ч. 8 мин.
12:42
Адлер
139Я
Архангельск
Кисловодск
17:34
Вологда 1
2 д. 4 ч. 19 мин.
10:40
Кисловодск
202М
Москва
Котлас
17:50
Вологда 1
20 ч. 10 мин.
05:35
Котлас Южный
196М
Москва
Котлас
17:50
Вологда 1
20 ч. 10 мин.
05:35
Котлас Южный
575Г
Воркута
Анапа
18:10
Вологда 1
3 д. 6 ч. 50 мин.
13:05
Анапа
246Е
Челябинск
Санкт-Петербург
18:30
Вологда 1
1 д. 20 ч. 2 мин.
06:47
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
424В
Кострома
Санкт-Петербург
18:34
Вологда 1
18 ч. 22 мин.
05:56
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
179Е
Екатеринбург
Санкт-Петербург
18:40
Вологда 1
1 д. 14 ч. 50 мин.
05:56
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
181Е
Екатеринбург
Санкт-Петербург
18:40
Вологда 1
1 д. 14 ч. 50 мин.
05:56
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
186Г
Ижевск
Санкт-Петербург
18:40
Вологда 1
1 д. 6 ч. 54 мин.
05:56
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
196Щ
Москва
Котлас
18:50
Вологда 1
21 ч. 15 мин.
06:00
Котлас Южный
115Я
Вологда
Череповец
18:57
Вологда 1
2 ч. 28 мин.
21:25
Череповец 1
934Э
«Мороз Экспресс»
Москва
Великий Устюг
19:09
Вологда 1
22 ч. 10 мин.
08:15
Великий Устюг
617Я
Белые Ночи
Вологда
Санкт-Петербург
19:13
Вологда 1
12 ч. 33 мин.
07:46
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
316М
Москва
Архангельск
19:16
Вологда 1
23 ч. 50 мин.
09:55
Архангельск-Город
930В
Вологда
Великий Устюг
19:22
Вологда 1
11 ч. 30 мин.
06:52
Великий Устюг
296Ж
Москва
Котлас
19:23
Вологда 1
19 ч. 0 мин.
05:15
Котлас Южный
586С
Адлер
Салехард
19:23
Вологда 1
3 д. 17 ч. 47 мин.
11:49
Лабытнанги
016М
Москва
Архангельск
19:37
Вологда 1
20 ч. 5 мин.
06:20
Архангельск-Город
516С
Адлер
Череповец
19:46
Вологда 1
2 д. 3 ч. 21 мин.
22:20
Череповец 1
938М
Москва
Москва
19:50
Вологда 1
3 д. 22 ч. 56 мин.
10:16
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
295Я
Воркута
Анапа
19:53
Вологда 1
3 д. 5 ч. 4 мин.
11:32
Анапа
187Я
Архангельск
Новороссийск
19:53
Вологда 1
2 д. 3 ч. 55 мин.
11:05
Новороссийск
255Я
Сосногорск
Анапа
19:53
Вологда 1
2 д. 14 ч. 54 мин.
11:32
Анапа
296Я
Сыктывкар
Анапа
19:53
Вологда 1
2 д. 13 ч. 2 мин.
11:32
Анапа
198В
Санкт-Петербург
Ижевск
19:58
Вологда 1
1 д. 6 ч. 51 мин.
15:20
Ижевск
386С
Адлер
Архангельск
20:10
Вологда 1
2 д. 13 ч. 47 мин.
06:52
Архангельск-Город
922Ж
Москва
Великий Устюг
20:10
Вологда 1
19 ч. 40 мин.
07:00
Великий Устюг
936Щ
«Мороз Экспресс»
Москва
Великий Устюг
20:10
Вологда 1
19 ч. 40 мин.
07:00
Великий Устюг
936Ф
Москва
Великий Устюг
20:10
Вологда 1
19 ч. 40 мин.
07:00
Великий Устюг
317Я
Белые Ночи
Вологда
Санкт-Петербург
20:15
Вологда 1
11 ч. 32 мин.
07:47
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
930Х
Москва
Москва
20:23
Вологда 1
1 д. 8 ч. 48 мин.
19:58
Москва (Ярославский Вокзал)
926В
Вологда
Великий Устюг
20:30
Вологда 1
11 ч. 27 мин.
07:57
Великий Устюг
561Е
Новый Уренгой
Санкт-Петербург
20:32
Вологда 1
3 д. 5 ч. 0 мин.
08:10
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
022Я
Полярная Стрела
Москва
Салехард
20:57
Вологда 1
1 д. 19 ч. 38 мин.
08:28
Лабытнанги
210Я
Москва
Салехард
20:57
Вологда 1
1 д. 19 ч. 38 мин.
08:28
Лабытнанги
221Я
Архангельск
Анапа
21:03
Вологда 1
2 д. 3 ч. 38 мин.
13:53
Анапа
284Я
Череповец
Анапа
21:03
Вологда 1
1 д. 19 ч. 33 мин.
13:53
Анапа
283Я
Вологда
Анапа
21:03
Вологда 1
1 д. 16 ч. 50 мин.
13:53
Анапа
259Я
Вологда
Москва
21:12
Вологда 1
8 ч. 55 мин.
06:07
Москва (Ярославский Вокзал)
191Е
Екатеринбург
Санкт-Петербург
21:17
Вологда 1
1 д. 14 ч. 43 мин.
08:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
223Г
Киров
Санкт-Петербург
21:17
Вологда 1
1 д. 0 ч. 25 мин.
08:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
192У
Челябинск
Санкт-Петербург
21:17
Вологда 1
2 д. 1 ч. 32 мин.
08:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
248У
Челябинск
Санкт-Петербург
21:17
Вологда 1
1 д. 21 ч. 55 мин.
08:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
234Ч
Москва
Архангельск
21:21
Вологда 1
20 ч. 23 мин.
09:13
Архангельск-Город
224Ч
Москва
Сосногорск
21:45
Вологда 1
1 д. 5 ч. 53 мин.
18:58
Сосногорск
126Я
Шексна
Череповец
Москва
21:58
Вологда 1
11 ч. 17 мин.
06:17
Москва (Ярославский Вокзал)
013Я
Буй
Санкт-Петербург
22:13
Вологда 1
13 ч. 43 мин.
10:00
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
376Я
Москва
Воркута
22:23
Вологда 1
1 д. 23 ч. 37 мин.
12:42
Воркута
013Н
Новокузнецк
Новокузнецк
Санкт-Петербург
22:27
Вологда 1
2 д. 18 ч. 57 мин.
09:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
073Е
Тюмень
Санкт-Петербург
22:27
Вологда 1
1 д. 18 ч. 20 мин.
09:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
266Я
Ярославль
Санкт-Петербург
22:48
Вологда 1
16 ч. 15 мин.
10:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
245У
Екатеринбург
Санкт-Петербург
22:48
Вологда 1
1 д. 15 ч. 34 мин.
10:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
553Я
Вологда
Санкт-Петербург
22:50
Вологда 1
14 ч. 52 мин.
13:42
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
273Я
Вологда
Санкт-Петербург
23:00
Вологда 1
11 ч. 10 мин.
10:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
209Я
Вологда
Санкт-Петербург
23:00
Вологда 1
11 ч. 40 мин.
10:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
191У
Челябинск
Санкт-Петербург
23:18
Вологда 1
1 д. 19 ч. 42 мин.
11:12
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
242Х
Москва
Великий Устюг
23:26
Вологда 1
21 ч. 17 мин.
10:52
Великий Устюг
938Х
Москва
Великий Устюг
23:26
Вологда 1
21 ч. 17 мин.
10:52
Великий Устюг
573Э
Анапа
Архангельск
23:30
Вологда 1
2 д. 8 ч. 50 мин.
10:25
Архангельск-Город
324Г
Ижевск
Санкт-Петербург
23:32
Вологда 1
1 д. 11 ч. 24 мин.
11:52
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
071Е
Демидовский Экспресс
Екатеринбург
Санкт-Петербург
23:36
Вологда 1
1 д. 13 ч. 32 мин.
11:12
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
149У
Челябинск
Санкт-Петербург
23:36
Вологда 1
1 д. 19 ч. 0 мин.
11:12
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
930Ф
Москва
Москва
23:57
Вологда 1
2 д. 13 ч. 58 мин.
13:43
Москва (Ярославский Вокзал)
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Вологда включает 376 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:15 по направлению к станции Севастополь;
  • последний поезд прибывает в 23:46 от станции Вологда.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Вологда.

Актуальное расписание поездов станции Вологда, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
