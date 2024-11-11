Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 386С Адлер — Архангельск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
17:05
2 д. 13 ч. 47 мин.
06:52
43
Маршрут следования поезда 386С Адлер — Архангельск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Архангельск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
17:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
17:16
17:18
8 км.
0 ч. 11 мин.
Сочи
17:38
17:48
21 км.
0 ч. 33 мин.
Лоо
18:13
18:16
37 км.
1 ч. 8 мин.
Лазаревская
18:58
19:00
69 км.
1 ч. 53 мин.
Туапсе
19:42
19:53
96 км.
2 ч. 37 мин.
Горячий Ключ
21:21
21:48
157 км.
4 ч. 16 мин.
Краснодар 1
01:34
01:55
199 км.
8 ч. 29 мин.
Кавказская
05:08
05:46
331 км.
12 ч. 3 мин.
Тихорецкая
06:50
06:56
389 км.
13 ч. 45 мин.
Ростов
Главный
10:27
11:12
544 км.
17 ч. 22 мин.
Новочеркасск
12:07
12:09
582 км.
19 ч. 2 мин.
Шахтная
13:02
13:04
618 км.
19 ч. 57 мин.
Сулин
13:42
13:44
636 км.
20 ч. 37 мин.
Зверево
14:04
14:11
651 км.
20 ч. 59 мин.
Лихая
14:45
15:25
667 км.
21 ч. 40 мин.
Каменская
15:53
15:55
686 км.
22 ч. 48 мин.
Миллерово
17:14
17:16
752 км.
1 д. 0 ч. 9 мин.
Кутейниково
18:12
18:14
807 км.
1 д. 1 ч. 7 мин.
Россошь
19:48
20:20
909 км.
1 д. 2 ч. 43 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
22:00
22:16
997 км.
1 д. 4 ч. 55 мин.
Придача
Воронеж-Южный
23:23
23:27
1072 км.
1 д. 6 ч. 18 мин.
Грязи
Воронежские
01:32
01:35
1177 км.
1 д. 8 ч. 27 мин.
Мичуринск
Уральский
02:32
03:07
1235 км.
1 д. 9 ч. 27 мин.
Рязань 2
05:40
06:06
1434 км.
1 д. 12 ч. 35 мин.
Александров 1
12:08
12:10
1640 км.
1 д. 19 ч. 3 мин.
Ростов
Ярославский
13:57
13:59
1738 км.
1 д. 20 ч. 52 мин.
Ярославль
Главный
15:01
15:31
1792 км.
1 д. 21 ч. 56 мин.
Данилов
16:29
17:03
1857 км.
1 д. 23 ч. 24 мин.
Грязовец
18:35
18:37
1934 км.
2 д. 1 ч. 30 мин.
Вологда 1
19:26
20:10
1974 км.
2 д. 2 ч. 21 мин.
Сухона
20:37
20:39
2004 км.
2 д. 3 ч. 32 мин.
Вожега
21:59
22:01
2117 км.
2 д. 4 ч. 54 мин.
Коноша 1
22:46
23:01
2172 км.
2 д. 5 ч. 41 мин.
Няндома
00:12
00:26
2248 км.
2 д. 7 ч. 7 мин.
Шалакуша
01:33
01:35
2310 км.
2 д. 8 ч. 28 мин.
Плесецкая
02:16
02:22
2363 км.
2 д. 9 ч. 11 мин.
Шелекса
02:41
02:43
2383 км.
2 д. 9 ч. 36 мин.
Емца
03:00
03:02
2402 км.
2 д. 9 ч. 55 мин.
Обозерская
03:35
04:05
2443 км.
2 д. 10 ч. 30 мин.
Пермилово
04:31
04:33
2461 км.
2 д. 11 ч. 26 мин.
Исакогорка
06:23
06:28
2553 км.
2 д. 13 ч. 18 мин.
Архангельск-Город
06:52
2566 км.
2 д. 13 ч. 47 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехали в поезде 4 ноября 2018. Поездка была отличной. У нас был вагон повышенной комфортности. Реально ехали и наслаждались.
Конкретно к персоналу поезда никаких претензий не имею вообще. Девчонки работали хорошо. Есть вопросы к пассажирам, которые вообще не заботятся о чистоте мест общего пользования и загаживают их по полной программе. Когда садились туалет был чистым. Когда пришло время выходить – туда было не зайти!!!
Я бы пересмотрел запасы в буфете, потому что там на второй день нечего есть. Остаются блюда, которые стоят космических денег и алкоголь. И в первый день не скажу, что там все очень вкусно.
Вагон душный. Я ехала и мне реально не хватало кислорода. Есть еще вопросы к тем, кто составляет расписание поездов. Иногда приходилось стоять по 20-30 минут просто так посреди дороги не на станции и кого-то пропускать. А вы вообще сами пробовали с детьми стоять на жаре 30 минут в поезде!?????
Здравствуйте. У нам попался очень скрипучий и добитый вагон. Ехали и терпели. Все впечатление от хорошего отдыха куда-то испарилось в один миг.