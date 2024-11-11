Маршрут следования и продажа билетов
13:30
23 ч. 18 мин.
12:48
39
Маршрут следования поезда 010Я Санкт-Петербург — Архангельск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Архангельск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
13:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
15:21
15:24
103 км.
1 ч. 51 мин.
Тихвин
16:45
16:47
177 км.
3 ч. 15 мин.
Пикалево 1
17:25
17:27
210 км.
3 ч. 55 мин.
Ефимовская
18:01
18:03
244 км.
4 ч. 31 мин.
Подборовье
18:23
18:25
264 км.
4 ч. 53 мин.
Заборье
18:36
18:38
274 км.
5 ч. 6 мин.
Бабаево
19:18
19:55
317 км.
5 ч. 48 мин.
Кадуй
21:03
21:05
388 км.
7 ч. 33 мин.
Череповец 1
21:59
22:13
432 км.
8 ч. 29 мин.
Шексна
22:53
22:55
466 км.
9 ч. 23 мин.
Чебсара
23:15
23:17
483 км.
9 ч. 45 мин.
Кипелово
23:40
23:42
501 км.
10 ч. 10 мин.
Вологда 1
00:33
01:10
543 км.
11 ч. 3 мин.
Сухона
01:39
01:41
573 км.
12 ч. 9 мин.
Семигородняя
02:08
02:09
612 км.
12 ч. 38 мин.
Харовская
02:21
02:23
627 км.
12 ч. 51 мин.
Кадниковский
02:54
02:55
668 км.
13 ч. 24 мин.
Вожега
03:10
03:12
685 км.
13 ч. 40 мин.
Явенга
03:26
03:27
700 км.
13 ч. 56 мин.
Коноша 1
04:04
04:19
741 км.
14 ч. 34 мин.
Фоминская
04:49
04:51
765 км.
15 ч. 19 мин.
Вандыш
05:06
05:07
780 км.
15 ч. 36 мин.
Бурачиха
05:26
05:27
799 км.
15 ч. 56 мин.
Няндома
05:44
05:54
816 км.
16 ч. 14 мин.
Шалакуша
07:03
07:05
878 км.
17 ч. 33 мин.
Лепша
07:20
07:21
889 км.
17 ч. 50 мин.
Ивакша
07:32
07:33
898 км.
18 ч. 2 мин.
Пукса
07:51
07:53
919 км.
18 ч. 21 мин.
Плесецкая
08:04
08:09
930 км.
18 ч. 34 мин.
Шелекса
08:24
08:26
950 км.
18 ч. 54 мин.
Емца
08:43
08:45
969 км.
19 ч. 13 мин.
Обозерская
09:18
10:13
1010 км.
19 ч. 48 мин.
Пермилово
10:35
10:36
1028 км.
21 ч. 5 мин.
Холмогорская
11:02
11:03
1052 км.
21 ч. 32 мин.
Ломовое
11:30
11:31
1074 км.
22 ч. 0 мин.
Тундра
11:48
11:49
1090 км.
22 ч. 18 мин.
Исакогорка
12:21
12:26
1120 км.
22 ч. 51 мин.
Архангельск-Город
12:48
1133 км.
23 ч. 18 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Начнем с того, что в туалете чисто и есть туалетная бумага, а это немаловажно для меня! Это общий показатель чистоты и убранности поезда! Проводники – как попадет, иногда приветливые и приятные женщины, иногда хочется написать негативный отзыв. Меня в целом всё устраивает, рекомендую.
Хороший поезд, часто езжу в Архангельск по делам. В фирменном вагоне вообще отлично проходит поездка.
Просто ужас! Было жарко, ехала с ребенком, обдув не работал, персонал тоже не очень! Я больше в нем не поеду, сразу видно несоответствие цены и комфорта!
Я поставлю этому поезду твердую 7. В туалете как-то не было бумаги, один раз видно было, что проводница не в настроении, чуть не поругались. В остальном обычно все проходит хорошо. Но раз на раз не приходится =)
Ехали в новом вагоне с новыми матрасами, в чистоте и комфорте. По дороге удалось даже поработать – работали розетки, а также периодически включали кондиционер, проветривали. Персонал тоже вежливый, всегда отвечал на вопросы и подробно всё рассказывал. У меня остались только приятные впечатления от поездки, однозначно в следующий раз поедем именно на этом поезде!