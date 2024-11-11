Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 115Я Вологда — Череповец на карте со всеми остановками
Расписание поезда Вологда — Череповец с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Вологда 1
18:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кипелово
20:01
20:02
42 км.
1 ч. 4 мин.
Чебсара
20:25
20:27
60 км.
1 ч. 28 мин.
Шексна
20:45
20:47
77 км.
1 ч. 48 мин.
Череповец 1
21:25
111 км.
2 ч. 28 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездка прошла хорошо! Даже не смотря на то, что ехать почти сутки. Не понравилось что по ходу движения очень много остановок на которых поезд по пол часа стоит! Если бы их сократили, мы бы доезжали намного быстрее.
Салютик! Поезд очень комфортный и удобный. В вагоне имеется 2 туалета, а также НАКОНЕЦ ТО бесшумные двери, которые не ляпают со всей дури, когда кто-то ходит туда-сюда. Проводники были тоже очень культурными и вежливыми. Ехала в 13 вагоне!
Очень круто придумано со столиком между двумя верхними полками! Давно не хватало такого! Проникся.
Очень хороший поезд и вежливые проводники. Можно ехать на нем бесконечно! Вот бы все поезда были на него похожими – люди бы точно стали больше уважать РЖД и пользоваться поездами.
Добрый день. Ехала с ребенком 7 лет – ей очень понравился поезд. Хотела бы отдельно сказать, что она даже не устала ехать и под конец была еще полна сил. Могли бы еще столько же проехать. Немного неудобно только то, что на многих станциях поезд стоит по 20 минут.