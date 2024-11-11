Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 316М Москва — Архангельск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
10:05
23 ч. 50 мин.
09:55
20
Маршрут следования поезда 316М Москва — Архангельск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Архангельск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
10:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Александров 1
11:53
11:55
94 км.
1 ч. 48 мин.
Ростов
Ярославский
13:44
13:46
192 км.
3 ч. 39 мин.
Ярославль
Главный
14:51
15:21
246 км.
4 ч. 46 мин.
Данилов
16:19
16:53
311 км.
6 ч. 14 мин.
Грязовец
18:11
18:13
388 км.
8 ч. 6 мин.
Вологда 1
18:56
19:16
428 км.
8 ч. 51 мин.
Сухона
19:44
19:46
458 км.
9 ч. 39 мин.
Харовская
20:32
20:34
513 км.
10 ч. 27 мин.
Кадниковский
21:05
21:06
554 км.
11 ч. 0 мин.
Вожега
21:23
21:25
571 км.
11 ч. 18 мин.
Ерцево
21:54
21:56
607 км.
11 ч. 49 мин.
Коноша 1
22:16
22:21
628 км.
12 ч. 11 мин.
Няндома
23:32
23:47
704 км.
13 ч. 27 мин.
Шалакуша
00:41
00:43
766 км.
14 ч. 36 мин.
Плесецкая
01:24
01:34
819 км.
15 ч. 19 мин.
Обозерская
02:35
04:05
901 км.
16 ч. 30 мин.
Пермилово
05:05
05:35
919 км.
19 ч. 0 мин.
Исакогорка
09:28
09:33
1011 км.
23 ч. 23 мин.
Архангельск-Город
09:55
1024 км.
23 ч. 50 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Брала билет 18.02.2021 через этот сайт, поехала, на входе показала распечатанный билет, пустили, все прошло ок. В поезде было прохладно, особенно ночью дуло.
Поезд прибыл с опазданием на целых 45 минут! Пунктуальности ноль! Вагоны грязные. Кругом пыль. Туалеты вообще молчу. Каменный век.
Благодарю за приятную поездку. Поезд на мой взгляд соответствует стоимости билета. Ближе к Архангельску выключили отопление и стало прохладно. Из окна немного поддувало. Старые шторки.
Все было бы хорошо если бы у меня в купе работала розетка. Которая как вы понимаете не работала. Я не мог нормально зарядить свой телефон. В следующий раз учту что в поезде за такие деньги нет возможности даже телефон нормально подзарядить!
Когда покупала билет через интернет боялась что не пустят в поезд или что-то не сработает. Зря боялась! Все прошло идеально. Показала билет, зашла без проблем. Проводница была очень молодая девушка, жаль имя забыла.