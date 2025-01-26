Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 130М Москва — Архангельск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 130М Москва — Архангельск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Архангельск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
20:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Александров 1
22:16
22:18
94 км.
1 ч. 41 мин.
Ярославль
Главный
00:14
00:24
246 км.
3 ч. 39 мин.
Данилов
01:28
02:02
311 км.
4 ч. 53 мин.
Вологда 1
04:01
04:15
425 км.
7 ч. 26 мин.
Няндома
07:44
07:58
698 км.
11 ч. 9 мин.
Плесецкая
09:25
09:27
814 км.
12 ч. 50 мин.
Обозерская
10:21
10:51
896 км.
13 ч. 46 мин.
Исакогорка
12:37
12:42
1005 км.
16 ч. 2 мин.
Архангельск-Город
13:04
1018 км.
16 ч. 29 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Архангельск Распечатать расписание поезда