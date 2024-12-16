Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 126Щ Москва — Череповец.
Маршрут следования поезда 126Щ Москва — Череповец на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Череповец с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
20:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сергиев Посад
21:31
21:33
65 км.
1 ч. 11 мин.
Александров 1
22:05
22:07
101 км.
1 ч. 45 мин.
Ростов
Ярославский
23:20
23:22
199 км.
3 ч. 0 мин.
Ярославль
Главный
00:05
00:35
253 км.
3 ч. 45 мин.
Данилов
01:41
02:15
318 км.
5 ч. 21 мин.
Грязовец
03:35
03:37
395 км.
7 ч. 15 мин.
Вологда 1
04:20
05:20
435 км.
8 ч. 0 мин.
Кипелово
06:24
06:26
477 км.
10 ч. 4 мин.
Чебсара
06:54
06:56
495 км.
10 ч. 34 мин.
Шексна
07:14
07:17
512 км.
10 ч. 54 мин.
Череповец 1
08:00
546 км.
11 ч. 40 мин.
