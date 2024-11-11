Маршрут следования поезда 234Ч Москва — Архангельск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Архангельск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
12:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Александров 1
14:41
14:42
94 км.
1 ч. 51 мин.
Ростов
Ярославский
16:12
16:13
192 км.
3 ч. 22 мин.
Ярославль
Главный
17:02
17:12
246 км.
4 ч. 12 мин.
Данилов
18:13
18:47
311 км.
5 ч. 23 мин.
Вологда 1
21:01
21:21
425 км.
8 ч. 11 мин.
Коноша 1
23:59
00:09
622 км.
11 ч. 9 мин.
Няндома
01:50
02:07
698 км.
13 ч. 0 мин.
Шалакуша
03:22
03:24
760 км.
14 ч. 32 мин.
Ивакша
03:55
03:57
781 км.
15 ч. 5 мин.
Плесецкая
04:34
04:42
814 км.
15 ч. 44 мин.
Обозерская
05:45
06:15
896 км.
16 ч. 55 мин.
Пермилово
06:39
06:41
914 км.
17 ч. 49 мин.
Исакогорка
08:33
08:44
1006 км.
19 ч. 43 мин.
Архангельск-Город
09:13
1019 км.
20 ч. 23 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Не понравилась поездка. В вагоне было душно, дышать просто нечем! В туалете грязь на протяжении всей дорог и под конец уже так воняло, что запах разносился на весь вагон. Проводницы не чухались вообще. За дорогу максимум один раз убрались.
Техническое состояние вагона вообще ни к черту. Все разваливается, скрипит, не закрывается или закрывается так, что потом не открыть. Видно что такие вагоны пора было списать еще лет 10 назад но они до сих пор на путях и возят пассажиров. Было прохладно – когда включили печку так вообще вонять какими то ссаными тряпками начало. Не поездка а дурость.
В целом все нормально. И проводницы, и уборка была, и вообще в вагоне было тепло. Но розетки не работали – спросила у проводницы, она сказала что уже несколько недель не работают и никто не чухается. Ну как вот так можно? Я еще уточняла, есть ли элекстричество потому что хотела поработать.
Ночью было просто невыносимо! Настолько холодно, что просто жесть! Я просила у проводницы чтобы мне выдали какое-нибудь одеяло – его не дали. Сказала что нету. Хотя я уверена что у нее есть хотя бы плед какой-.
В поезде только одна мусорка, которая была переполнена до верху и из нее все вываливалось. Некоторые ставили бутылки в ряд, а когда поезд трогался они падали и стучали. Уборка за всю дорогу была формальная.