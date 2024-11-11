Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 265А Санкт-Петербург — Ярославль.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 265А Санкт-Петербург — Ярославль на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Ярославль с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
16:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
18:57
18:59
108 км.
2 ч. 22 мин.
Тихвин
20:04
20:06
182 км.
3 ч. 29 мин.
Пикалево 1
20:47
20:49
215 км.
4 ч. 12 мин.
Подборовье
21:49
21:51
269 км.
5 ч. 14 мин.
Бабаево
22:42
23:16
322 км.
6 ч. 7 мин.
Суда
00:56
00:58
416 км.
8 ч. 21 мин.
Череповец 1
01:30
02:10
437 км.
8 ч. 55 мин.
Шексна
02:55
02:58
471 км.
10 ч. 20 мин.
Вологда 1
04:59
05:31
548 км.
12 ч. 24 мин.
Данилов
07:29
08:02
662 км.
14 ч. 54 мин.
Ярославль
Главный
09:10
727 км.
16 ч. 35 мин.
Отзывы пассажиров о поезде:
Какой же нам попался ужасный вагон! Просто невыносимо было ехать в нем. Все скрипит, стучит, трясется и дребежжит. Думала что не доедем и где-то на полпути по винтикам рассыпемся. Но доехали за что отдельное спасибо. Не внушает доверия этот поезд.
6 вагон 20 место 6 января 2020. В вагоне было не холодно и это уже огромный плюс, потому что приходилось несколько раз ездить на подобных поездах и замерзали так что зубы стучали. В вагоне иногда даже так натапливали, что было нечем дышать. Несколько раз вырубали свет.
На удивление попался приятный чистый вагон. Как будто после реконструкции. Новые матрасы!!!!!!!!!! Это было очень круто! Одновременно был и био туалет, чего в этом поезде такого отродясь не было.
За все время поездки уборку провели всего 1 раз и то сухую. Я сделал замечание проводнице на что получила хамский ответ. Пока на железной дороге будут такие нахалки проводницами работать мы никуда далеко не уедем. Потому что обслуживающий персонал должен максимально заботиться о клиенте. А тут налицо пренебрежение.
Добрый вечер. Получилось приобрести билеты по нормальной цене. Поехал. Ожидал что будет намного хуже. В последний раз я ездил на этом поезде лет 5 назад. Не сравнить. Видно что железка улучшается.