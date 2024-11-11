Ярославль: билеты на поезд и расписание поездов

Расписание отправления поездов со станции Ярославль на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
347Й
Уфа
Санкт-Петербург
00:19
Ярославль (Главный)
2 д. 1 ч. 33 мин.
12:26
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
047М
Самара
Санкт-Петербург
00:19
Ярославль (Главный)
1 д. 13 ч. 54 мин.
12:29
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
130Ч
Москва
Архангельск
00:24
Ярославль (Главный)
16 ч. 29 мин.
13:04
Архангельск-Город
130М
Москва
Архангельск
00:24
Ярославль (Главный)
16 ч. 29 мин.
13:04
Архангельск-Город
205Я
Ярославль
Москва
00:32
Ярославль (Главный)
4 ч. 26 мин.
04:58
Москва (Ярославский Вокзал)
207Я
Ярославль
Москва
00:33
Ярославль (Главный)
4 ч. 25 мин.
04:58
Москва (Ярославский Вокзал)
069Ь
Чита – Москва
Чита
Москва
00:33
Ярославль (Главный)
4 д. 13 ч. 56 мин.
04:56
Москва (Ярославский Вокзал)
126М
Шексна
Москва
Череповец
00:35
Ярославль (Главный)
11 ч. 40 мин.
08:00
Череповец 1
126Щ
Шексна
Москва
Череповец
00:35
Ярославль (Главный)
11 ч. 40 мин.
08:00
Череповец 1
254Я
Москва
Сосногорск
00:36
Ярославль (Главный)
1 д. 2 ч. 45 мин.
23:05
Сосногорск
210Ч
Москва
Салехард
00:39
Ярославль (Главный)
1 д. 20 ч. 20 мин.
16:40
Лабытнанги
295Я
Воркута
Анапа
00:43
Ярославль (Главный)
3 д. 5 ч. 4 мин.
11:32
Анапа
187Я
Архангельск
Новороссийск
00:43
Ярославль (Главный)
2 д. 3 ч. 55 мин.
11:05
Новороссийск
255Я
Сосногорск
Анапа
00:43
Ярославль (Главный)
2 д. 14 ч. 54 мин.
11:32
Анапа
296Я
Сыктывкар
Анапа
00:43
Ярославль (Главный)
2 д. 13 ч. 2 мин.
11:32
Анапа
116М
Поморье
Москва
Северодвинск
00:49
Ярославль (Главный)
22 ч. 15 мин.
18:50
Северодвинск
118М
Поморье
Москва
Архангельск
00:49
Ярославль (Главный)
21 ч. 37 мин.
18:12
Архангельск-Город
069Ч
Чита
Москва
00:53
Ярославль (Главный)
4 д. 14 ч. 10 мин.
04:56
Москва (Ярославский Вокзал)
116Щ
Москва
Архангельск
01:06
Ярославль (Главный)
21 ч. 42 мин.
18:17
Архангельск-Город
259Я
Вологда
Москва
01:21
Филино
8 ч. 55 мин.
06:07
Москва (Ярославский Вокзал)
157Г
Кострома
Воронеж
01:35
Ярославль (Пассажирский)
17 ч. 0 мин.
15:45
Воронеж 1
221Я
Архангельск
Анапа
01:36
Ярославль (Главный)
2 д. 3 ч. 38 мин.
13:53
Анапа
284Я
Череповец
Анапа
01:36
Ярославль (Главный)
1 д. 19 ч. 33 мин.
13:53
Анапа
283Я
Вологда
Анапа
01:36
Ярославль (Главный)
1 д. 16 ч. 50 мин.
13:53
Анапа
042В
Скорый
Москва
Воркута
01:50
Ярославль (Главный)
1 д. 16 ч. 35 мин.
14:25
Воркута
147Я
Кострома
Москва
01:53
Ярославль (Пассажирский)
5 ч. 48 мин.
05:43
Москва (Ярославский Вокзал)
246Щ
Москва
Архангельск
02:00
Ярославль (Главный)
20 ч. 55 мин.
18:30
Архангельск-Город
242Я
Москва
Вологда
02:00
Ярославль (Главный)
8 ч. 30 мин.
06:05
Вологда 1
244Я
Москва
Вологда
02:00
Ярославль (Главный)
8 ч. 30 мин.
06:05
Вологда 1
126Я
Шексна
Череповец
Москва
02:04
Ярославль (Главный)
11 ч. 17 мин.
06:17
Москва (Ярославский Вокзал)
926Г
Москва
Москва
02:10
Ярославль (Главный)
2 д. 21 ч. 45 мин.
21:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
068Ы
Москва
Абакан
02:55
Ярославль (Главный)
3 д. 3 ч. 10 мин.
02:30
Абакан
078Ы
Москва
Абакан
02:55
Ярославль (Главный)
3 д. 3 ч. 30 мин.
02:50
Абакан
148Я
Москва
Кострома
03:05
Ярославль (Пассажирский)
5 ч. 25 мин.
04:55
Кострома Новая
245Я
Архангельск
Москва
04:33
Ярославль (Главный)
20 ч. 38 мин.
09:13
Москва (Ярославский Вокзал)
002Э
Москва
Владивосток
04:38
Ярославль (Пассажирский)
6 д. 22 ч. 17 мин.
23:17
Владивосток
100Э
Таврия
Москва
Владивосток
04:41
Ярославль (Пассажирский)
6 д. 22 ч. 31 мин.
23:06
Владивосток
223Я
Сосногорск
Москва
04:43
Ярославль (Главный)
1 д. 4 ч. 27 мин.
09:12
Москва (Ярославский Вокзал)
224Я
Сыктывкар
Москва
04:43
Ярославль (Главный)
1 д. 1 ч. 27 мин.
09:12
Москва (Ярославский Вокзал)
282С
Адлер
Череповец
04:55
Ярославль (Главный)
1 д. 18 ч. 45 мин.
11:25
Череповец 1
080С
Адлер
Архангельск
04:55
Ярославль (Главный)
2 д. 2 ч. 55 мин.
19:35
Архангельск-Город
258С
Адлер
Печора
04:55
Ярославль (Главный)
2 д. 17 ч. 10 мин.
09:50
Печора
197С
Кисловодск
Архангельск
04:55
Ярославль (Главный)
2 д. 1 ч. 51 мин.
19:35
Архангельск-Город
220С
Адлер
Вологда
04:55
Ярославль (Главный)
1 д. 16 ч. 0 мин.
08:40
Вологда 1
139С
Кисловодск
Архангельск
04:55
Ярославль (Главный)
2 д. 1 ч. 51 мин.
19:35
Архангельск-Город
100Щ
Москва
Владивосток
04:59
Ярославль (Пассажирский)
6 д. 23 ч. 3 мин.
23:38
Владивосток
582Й
Адлер
Мурманск
05:06
Ярославль (Главный)
3 д. 6 ч. 38 мин.
15:00
Мурманск
034М
Сыктывкар
Сыктывкар
Москва
05:24
Ярославль (Главный)
1 д. 0 ч. 14 мин.
09:12
Москва (Ярославский Вокзал)
233Я
Архангельск
Москва
05:24
Ярославль (Главный)
19 ч. 28 мин.
09:28
Москва (Ярославский Вокзал)
126Г
Шексна
Череповец
Москва
05:26
Ярославль (Главный)
10 ч. 27 мин.
09:12
Москва (Ярославский Вокзал)
126Ч
Шексна
Череповец
Москва
05:34
Ярославль (Главный)
10 ч. 57 мин.
09:52
Москва (Ярославский Вокзал)
041М
Скорый
Воркута
Москва
05:35
Ярославль (Главный)
1 д. 16 ч. 58 мин.
09:43
Москва (Ярославский Вокзал)
188С
Новороссийск
Архангельск
05:35
Ярославль (Главный)
2 д. 1 ч. 54 мин.
20:44
Архангельск-Город
255С
Анапа
Сосногорск
05:35
Ярославль (Главный)
2 д. 12 ч. 15 мин.
06:50
Сосногорск
298Ж
Москва
Котлас
05:42
Ярославль (Главный)
18 ч. 13 мин.
19:53
Котлас Южный
615Я
Усинск
Москва
05:46
Ярославль (Главный)
1 д. 19 ч. 28 мин.
09:58
Москва (Ярославский Вокзал)
305М
Усинск
Москва
05:55
Ярославль (Главный)
1 д. 12 ч. 48 мин.
09:58
Москва (Ярославский Вокзал)
129Я
Архангельск
Москва
05:58
Ярославль (Главный)
16 ч. 58 мин.
09:58
Москва (Ярославский Вокзал)
232Х
Москва
Кострома
05:58
Ярославль (Пассажирский)
6 ч. 45 мин.
08:15
Кострома Новая
129Г
Архангельск
Москва
06:00
Ярославль (Главный)
16 ч. 58 мин.
09:58
Москва (Ярославский Вокзал)
157Я
Воронеж
Кострома
06:09
Ярославль (Пассажирский)
14 ч. 55 мин.
08:55
Кострома Новая
221С
Анапа
Архангельск
06:23
Ярославль (Главный)
2 д. 2 ч. 23 мин.
22:03
Архангельск-Город
283С
Анапа
Череповец
06:23
Ярославль (Главный)
1 д. 18 ч. 0 мин.
13:40
Череповец 1
546М
Ярославль
Кострома
06:30
Ярославль (Главный)
1 ч. 50 мин.
08:20
Кострома Новая
021Н
Полярная Стрела
Салехард
Москва
06:39
Ярославль (Главный)
1 д. 20 ч. 2 мин.
10:14
Москва (Ярославский Вокзал)
209М
Салехард
Москва
06:39
Ярославль (Главный)
1 д. 20 ч. 2 мин.
10:14
Москва (Ярославский Вокзал)
099Э
Владивосток
Москва
06:44
Ярославль (Пассажирский)
6 д. 17 ч. 40 мин.
11:13
Москва (Ярославский Вокзал)
152Я
Москва
Кострома
06:45
Ярославль (Пассажирский)
5 ч. 48 мин.
08:48
Кострома Новая
101Я
Виталий Предыбайлов
Ярославль
Москва
06:55
Ярославль (Главный)
3 ч. 27 мин.
10:22
Москва (Ярославский Вокзал)
217Ж
Саратов
Мурманск
07:00
Ярославль (Главный)
2 д. 9 ч. 39 мин.
15:14
Мурманск
184С
Таврия
Севастополь
Мурманск
07:00
Ярославль (Главный)
3 д. 14 ч. 59 мин.
15:14
Мурманск
001Э
Россия
Владивосток
Москва
07:03
Ярославль (Пассажирский)
6 д. 19 ч. 45 мин.
11:10
Москва (Ярославский Вокзал)
142М
Смоленск
Архангельск
07:34
Ярославль (Главный)
1 д. 3 ч. 53 мин.
23:28
Архангельск-Город
144М
Смоленск
Мурманск
07:34
Ярославль (Главный)
1 д. 23 ч. 5 мин.
18:40
Мурманск
142Щ
Смоленск
Архангельск
07:34
Ярославль (Главный)
1 д. 3 ч. 53 мин.
23:28
Архангельск-Город
047А
Санкт-Петербург
Самара
07:49
Ярославль (Главный)
1 д. 13 ч. 50 мин.
07:35
Самара
347А
Санкт-Петербург
Уфа
07:49
Ярославль (Главный)
2 д. 1 ч. 1 мин.
18:46
Уфа
593Й
Анапа
Воркута
07:58
Ярославль (Главный)
3 д. 8 ч. 28 мин.
02:58
Воркута
593Э
Анапа
Котлас
07:58
Ярославль (Главный)
2 д. 3 ч. 51 мин.
22:21
Котлас Южный
543С
Анапа
Череповец
07:59
Ярославль (Главный)
1 д. 20 ч. 25 мин.
14:50
Череповец 1
045А
Скорый
Санкт-Петербург
Иваново
08:10
Ярославль (Главный)
15 ч. 7 мин.
10:43
Иваново
841Я
Ласточка
Кострома
Москва
08:13
Ярославль (Пассажирский)
4 ч. 31 мин.
11:35
Москва (Ярославский Вокзал)
741Я
Ласточка
Кострома
Москва
08:21
Ярославль (Пассажирский)
4 ч. 7 мин.
11:19
Москва (Ярославский Вокзал)
107Я
Вологда
Москва
08:25
Ярославль (Главный)
6 ч. 37 мин.
11:51
Москва (Ярославский Вокзал)
043А
Санкт-Петербург
Кострома
08:33
Ярославль (Главный)
11 ч. 54 мин.
10:04
Кострома Новая
337Ж
Санкт-Петербург
Самара
08:39
Ярославль (Главный)
1 д. 14 ч. 25 мин.
08:10
Самара
347Ж
Санкт-Петербург
Уфа
08:39
Ярославль (Главный)
2 д. 2 ч. 25 мин.
20:10
Уфа
940Ж
Москва
Москва
08:42
Ярославль (Главный)
2 д. 15 ч. 3 мин.
13:43
Москва (Ярославский Вокзал)
718А
Ласточка
Москва
Кострома
09:27
Ярославль (Пассажирский)
4 ч. 7 мин.
10:32
Кострома Новая
274В
Белгород
Архангельск
09:28
Ярославль (Главный)
1 д. 6 ч. 50 мин.
00:05
Архангельск-Город
742Я
Ласточка
Москва
Кострома
09:30
Ярославль (Пассажирский)
4 ч. 7 мин.
10:37
Кострома Новая
842Я
Ласточка
Москва
Кострома
09:34
Ярославль (Пассажирский)
4 ч. 12 мин.
10:41
Кострома Новая
217А
Мурманск
Саратов
09:37
Ярославль (Главный)
2 д. 12 ч. 25 мин.
11:35
Саратов 1 (Пассажирский)
183А
Таврия
Мурманск
Севастополь
09:37
Ярославль (Главный)
3 д. 19 ч. 15 мин.
18:25
Севастополь
262С
Адлер
Архангельск
10:18
Ярославль (Главный)
2 д. 9 ч. 48 мин.
01:00
Архангельск-Город
931Я
Котлас
Москва
11:10
Ярославль (Главный)
19 ч. 53 мин.
16:33
Москва (Ярославский Вокзал)
542Я
Ярославль
Вологда
11:30
Ярославль (Главный)
3 ч. 0 мин.
14:30
Вологда 1
261Я
Архангельск
Адлер
11:34
Ярославль (Главный)
2 д. 8 ч. 52 мин.
04:22
Адлер
187С
Архангельск
Новороссийск
11:34
Ярославль (Главный)
2 д. 3 ч. 10 мин.
22:40
Новороссийск
934Ч
«Мороз Экспресс»
Великий Устюг
Москва
12:25
Ярославль (Главный)
19 ч. 33 мин.
16:33
Москва (Ярославский Вокзал)
938Я
Великий Устюг
Москва
12:26
Ярославль (Главный)
19 ч. 38 мин.
16:38
Москва (Ярославский Вокзал)
936Я
«Мороз Экспресс»
Великий Устюг
Москва
12:26
Ярославль (Главный)
19 ч. 38 мин.
16:38
Москва (Ярославский Вокзал)
241Я
Вологда
Москва
12:26
Ярославль (Главный)
7 ч. 57 мин.
16:38
Москва (Ярославский Вокзал)
243Я
Вологда
Москва
12:26
Ярославль (Главный)
7 ч. 57 мин.
16:38
Москва (Ярославский Вокзал)
936Р
Великий Устюг
Москва
12:26
Ярославль (Главный)
19 ч. 38 мин.
16:38
Москва (Ярославский Вокзал)
375Я
Воркута
Москва
12:39
Ярославль (Главный)
1 д. 22 ч. 11 мин.
16:58
Москва (Ярославский Вокзал)
743Я
Ласточка
Кострома
Москва
12:41
Ярославль (Пассажирский)
4 ч. 7 мин.
15:39
Москва (Ярославский Вокзал)
226Я
«Мороз Экспресс»
Великий Устюг
Москва
13:00
Ярославль (Главный)
20 ч. 37 мин.
17:08
Москва (Ярославский Вокзал)
926Х
По Золотому Кольцу
Москва
Кострома
13:00
Ярославль (Главный)
15 ч. 10 мин.
14:55
Кострома Новая
932Щ
Москва
Москва
13:00
Ярославль (Главный)
2 д. 22 ч. 53 мин.
22:38
Москва (Ярославский Вокзал)
934И
Москва
Москва
13:00
Ярославль (Главный)
2 д. 22 ч. 53 мин.
22:38
Москва (Ярославский Вокзал)
940Х
Москва
Москва
13:00
Ярославль (Главный)
2 д. 23 ч. 44 мин.
23:29
Москва (Ярославский Вокзал)
843Я
Ласточка
Кострома
Москва
13:00
Ярославль (Пассажирский)
4 ч. 24 мин.
16:15
Москва (Ярославский Вокзал)
103Я
Виталий Предыбайлов
Ярославль
Москва
13:40
Ярославль (Главный)
3 ч. 28 мин.
17:08
Москва (Ярославский Вокзал)
015Я
Архангельск
Москва
13:48
Ярославль (Главный)
18 ч. 58 мин.
17:38
Москва (Ярославский Вокзал)
202М
Москва
Котлас
13:50
Ярославль (Главный)
20 ч. 10 мин.
05:35
Котлас Южный
196М
Москва
Котлас
13:50
Ярославль (Главный)
20 ч. 10 мин.
05:35
Котлас Южный
067Ы
Абакан
Москва
14:00
Ярославль (Главный)
3 д. 3 ч. 28 мин.
17:43
Москва (Ярославский Вокзал)
077Ы
Абакан
Москва
14:00
Ярославль (Главный)
3 д. 0 ч. 1 мин.
17:43
Москва (Ярославский Вокзал)
593В
Салехард
Анапа
14:13
Филино
4 д. 14 ч. 35 мин.
06:05
Анапа
043Я
Кострома
Санкт-Петербург
14:20
Ярославль (Главный)
11 ч. 0 мин.
23:25
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
196Щ
Москва
Котлас
14:35
Ярославль (Главный)
21 ч. 15 мин.
06:00
Котлас Южный
016М
Москва
Архангельск
14:45
Ярославль (Главный)
20 ч. 5 мин.
06:20
Архангельск-Город
934Э
«Мороз Экспресс»
Москва
Великий Устюг
15:08
Ярославль (Главный)
22 ч. 10 мин.
08:15
Великий Устюг
296Ж
Москва
Котлас
15:09
Ярославль (Главный)
19 ч. 0 мин.
05:15
Котлас Южный
586С
Адлер
Салехард
15:09
Ярославль (Главный)
3 д. 17 ч. 47 мин.
11:49
Лабытнанги
938М
Москва
Москва
15:20
Ярославль (Главный)
3 д. 22 ч. 56 мин.
10:16
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
316М
Москва
Архангельск
15:21
Ярославль (Главный)
23 ч. 50 мин.
09:55
Архангельск-Город
219Ч
Ярославль
Москва
15:22
Ярославль (Главный)
4 ч. 36 мин.
19:58
Москва (Ярославский Вокзал)
386С
Адлер
Архангельск
15:31
Ярославль (Главный)
2 д. 13 ч. 47 мин.
06:52
Архангельск-Город
516С
Адлер
Череповец
15:31
Ярославль (Главный)
2 д. 3 ч. 21 мин.
22:20
Череповец 1
922Ж
Москва
Великий Устюг
15:33
Ярославль (Главный)
19 ч. 40 мин.
07:00
Великий Устюг
936Щ
«Мороз Экспресс»
Москва
Великий Устюг
15:33
Ярославль (Главный)
19 ч. 40 мин.
07:00
Великий Устюг
936Ф
Москва
Великий Устюг
15:33
Ярославль (Главный)
19 ч. 40 мин.
07:00
Великий Устюг
385Я
Архангельск
Адлер
15:59
Ярославль (Главный)
2 д. 12 ч. 34 мин.
12:06
Адлер
557Я
Печора
Адлер
15:59
Ярославль (Главный)
3 д. 2 ч. 36 мин.
12:06
Адлер
516Я
Череповец
Адлер
15:59
Ярославль (Главный)
2 д. 4 ч. 56 мин.
12:06
Адлер
557М
Сосногорск
Адлер
15:59
Ярославль (Главный)
2 д. 21 ч. 55 мин.
12:06
Адлер
585Я
Воркута
Адлер
15:59
Ярославль (Главный)
3 д. 12 ч. 56 мин.
12:06
Адлер
195Ы
Котлас
Москва
16:05
Ярославль (Главный)
21 ч. 18 мин.
20:43
Москва (Ярославский Вокзал)
195В
Ярославль
Москва
16:05
Ярославль (Главный)
4 ч. 38 мин.
20:43
Москва (Ярославский Вокзал)
195Я
Котлас
Москва
16:05
Ярославль (Главный)
21 ч. 18 мин.
20:43
Москва (Ярославский Вокзал)
930Х
Москва
Москва
16:35
Ярославль (Главный)
1 д. 8 ч. 48 мин.
19:58
Москва (Ярославский Вокзал)
607М
Ярославль
Санкт-Петербург
16:43
Ярославль (Главный)
16 ч. 10 мин.
08:53
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
022Я
Полярная Стрела
Москва
Салехард
17:00
Ярославль (Главный)
1 д. 19 ч. 38 мин.
08:28
Лабытнанги
210Я
Москва
Салехард
17:00
Ярославль (Главный)
1 д. 19 ч. 38 мин.
08:28
Лабытнанги
234Ч
Москва
Архангельск
17:12
Ярославль (Главный)
20 ч. 23 мин.
09:13
Архангельск-Город
376Я
Москва
Воркута
17:35
Ярославль (Главный)
1 д. 23 ч. 37 мин.
12:42
Воркута
224Ч
Москва
Сосногорск
17:42
Ярославль (Главный)
1 д. 5 ч. 53 мин.
18:58
Сосногорск
070Я
Фирменный
Москва
Чита
17:45
Ярославль (Главный)
4 д. 10 ч. 58 мин.
00:18
Чита 2
266Я
Ярославль
Санкт-Петербург
17:55
Ярославль (Главный)
16 ч. 15 мин.
10:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
744Я
Ласточка
Москва
Кострома
17:55
Ярославль (Пассажирский)
4 ч. 7 мин.
19:02
Кострома Новая
573Ж
Анапа
Кострома
18:00
Ярославль (Пассажирский)
1 д. 18 ч. 8 мин.
20:18
Кострома Новая
844Я
Ласточка
Москва
Кострома
18:01
Ярославль (Пассажирский)
4 ч. 13 мин.
19:08
Кострома Новая
816Щ
Ласточка
Москва
Кострома
18:17
Ярославль (Пассажирский)
4 ч. 12 мин.
19:22
Кострома Новая
070Ч
Москва
Чита
18:20
Ярославль (Главный)
4 д. 11 ч. 0 мин.
00:15
Чита 2
242Х
Москва
Великий Устюг
18:20
Ярославль (Главный)
21 ч. 17 мин.
10:52
Великий Устюг
938Х
Москва
Великий Устюг
18:20
Ярославль (Главный)
21 ч. 17 мин.
10:52
Великий Устюг
242М
Великий Устюг
Москва
18:45
Ярославль (Главный)
1 д. 0 ч. 9 мин.
23:29
Москва (Ярославский Вокзал)
573Э
Анапа
Архангельск
19:14
Ярославль (Главный)
2 д. 8 ч. 50 мин.
10:25
Архангельск-Город
575С
Анапа
Котлас
19:14
Ярославль (Главный)
2 д. 10 ч. 15 мин.
11:50
Котлас Южный
575Э
Анапа
Сыктывкар
19:14
Ярославль (Главный)
2 д. 17 ч. 27 мин.
19:02
Сыктывкар
105Я
Виталий Предыбайлов
Ярославль
Москва
19:31
Ярославль (Главный)
3 ч. 27 мин.
22:58
Москва (Ярославский Вокзал)
930Ф
Москва
Москва
19:35
Ярославль (Главный)
2 д. 13 ч. 58 мин.
13:43
Москва (Ярославский Вокзал)
203Ч
Ярославль
Москва
19:53
Ярославль (Главный)
3 ч. 43 мин.
23:36
Москва (Ярославский Вокзал)
143Я
Мурманск
Смоленск
20:06
Ярославль (Главный)
2 д. 1 ч. 28 мин.
07:43
Смоленск (Центральный)
141Б
Архангельск
Смоленск
20:06
Ярославль (Главный)
1 д. 2 ч. 18 мин.
07:43
Смоленск (Центральный)
141Щ
Архангельск
Смоленск
20:06
Ярославль (Главный)
1 д. 2 ч. 18 мин.
07:43
Смоленск (Центральный)
241Н
Архангельск
Смоленск
20:06
Ярославль (Главный)
1 д. 2 ч. 18 мин.
07:43
Смоленск (Центральный)
746Я
Ласточка
Москва
Кострома
20:06
Ярославль (Пассажирский)
4 ч. 7 мин.
21:12
Кострома Новая
141Я
Архангельск
Смоленск
20:07
Ярославль (Главный)
1 д. 2 ч. 18 мин.
07:43
Смоленск (Центральный)
946В
Туристский Поезд Серебряный Маршрут
Москва
Москва
20:25
Ярославль (Главный)
2 д. 4 ч. 7 мин.
00:29
Москва (Ярославский Вокзал)
045Я
Скорый
Иваново
Санкт-Петербург
20:44
Ярославль (Главный)
15 ч. 8 мин.
08:53
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
108Я
Москва
Вологда
20:45
Ярославль (Главный)
6 ч. 36 мин.
23:46
Вологда 1
239Я
Архангельск
Анапа
20:56
Ярославль (Главный)
2 д. 2 ч. 40 мин.
08:54
Анапа
845Я
Ласточка
Кострома
Москва
20:59
Ярославль (Пассажирский)
3 ч. 31 мин.
23:10
Москва (Ярославский Вокзал)
745Я
Ласточка
Кострома
Москва
21:14
Ярославль (Пассажирский)
4 ч. 7 мин.
00:12
Москва (Ярославский Вокзал)
282Я
Череповец
Адлер
21:25
Ярославль (Главный)
1 д. 22 ч. 22 мин.
12:42
Адлер
257Я
Печора
Адлер
21:25
Ярославль (Главный)
2 д. 21 ч. 47 мин.
12:42
Адлер
197Я
Архангельск
Кисловодск
21:25
Ярославль (Главный)
2 д. 4 ч. 19 мин.
10:40
Кисловодск
219Я
Вологда
Адлер
21:25
Ярославль (Главный)
1 д. 19 ч. 8 мин.
12:42
Адлер
139Я
Архангельск
Кисловодск
21:27
Ярославль (Главный)
2 д. 4 ч. 19 мин.
10:40
Кисловодск
177Я
Кострома
Воронеж
21:27
Ярославль (Пассажирский)
15 ч. 20 мин.
11:10
Воронеж 1
079Я
Архангельск
Адлер
21:28
Ярославль (Главный)
2 д. 6 ч. 17 мин.
12:38
Адлер
506Я
Ярославль
Санкт-Петербург
21:30
Ярославль (Главный)
17 ч. 57 мин.
15:27
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
555М
Ярославль
Санкт-Петербург
22:00
Ярославль (Главный)
15 ч. 0 мин.
13:00
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
573Я
Архангельск
Анапа
22:05
Ярославль (Главный)
2 д. 12 ч. 5 мин.
13:05
Анапа
575Я
Сосногорск
Анапа
22:05
Ярославль (Главный)
2 д. 21 ч. 35 мин.
13:10
Анапа
575М
Сыктывкар
Анапа
22:05
Ярославль (Главный)
2 д. 17 ч. 20 мин.
13:10
Анапа
575В
Печора
Анапа
22:05
Ярославль (Главный)
3 д. 1 ч. 40 мин.
13:05
Анапа
575Г
Воркута
Анапа
22:10
Ярославль (Главный)
3 д. 6 ч. 50 мин.
13:05
Анапа
206Щ
Ярославль
Санкт-Петербург
23:24
Ярославль (Главный)
16 ч. 26 мин.
15:50
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
566Я
Ярославль
Санкт-Петербург
23:40
Ярославль (Главный)
19 ч. 5 мин.
18:45
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
337Й
Самара
Санкт-Петербург
23:45
Ярославль (Главный)
1 д. 15 ч. 21 мин.
12:12
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Ярославль включает 393 поезда дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:15 по направлению к станции Севастополь;
  • последний поезд прибывает в 23:46 от станции Вологда.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Ярославль.

Актуальное расписание поездов станции Ярославль, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
