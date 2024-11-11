Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 259Я Вологда — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Вологда — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Вологда 1
21:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Грязовец
22:01
22:04
44 км.
0 ч. 49 мин.
Нефедово
22:38
22:39
77 км.
1 ч. 26 мин.
Пречистое
23:05
23:06
100 км.
1 ч. 53 мин.
Данилов
23:42
00:25
127 км.
2 ч. 30 мин.
Ярославль
Главный
01:40
02:01
193 км.
4 ч. 28 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
06:07
447 км.
8 ч. 55 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Вологда → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Здравствуйте! Очень хотелось бы узнать? Почему поезд №259 Котлас - Саратов не останавливается в на станции Котельнич - 1, а поезд Саратов - Котлас останавливается?
Персонал очень хорошо работал. Вагон и туалеты мылись несколько раз. Ехала в купейном вагоне. На улице была жара, у нас было прохладно и хорошо. Кондиционер работал исправно и как нужно.
Спасибо! Чистое постельное белье, довольно удобные матрасы, вкусный чай, хороший сервис. Мужчина из нашего вагона помог мне поднять чемоданы в вагон. Боялась что меня будет укачивать но вагон не шатался и все прошло замечательно.
Поезд хороший. Кипяток был кипятком на протяжении всего пути. Проводница обслуживала как полагается. Из недостатков выделю то что было только 2 розетки на весь вагон. Их было больше, но работали почему-то только две. И около них стояли очереди на зарядку телефона.
Добрый день. Расскажу о нашем опыте езды на этом поезде. Муж простыл (горло) потому что очень сильно дуло из окна. Когда на улице было -10 ночью в вагоне было не больше +18. А он как раз спал по ходу движения и на него дуло. Проводницы доброжелательные.
Скрипучий вагон, который периодически будил и не дал нормально выспаться. Как только шло торможение начинался этот визг. Будящий всех и всё вокруг. Так что техническое состояние поезда полное Г.